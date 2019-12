Antrenör eğitiminde güçlü iş birliği Yıl boyunca spora tam destek

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spora olan desteğini Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesine yapmış olduğu branşa özgü malzeme yardımlarıyla sürdürdü.

Amatör spor kulüpleri, okullar ve antrenör derneklerine düzenli olarak branşa özgü spor malzemesi desteğinde bulunan Şehitkamil Belediyesi, futbol antrenörlerini de unutmadı. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Gaziantep Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots C Antrenörlük Lisans Kursunun icrasında kullanılmak üzere spor malzemeleri armağanında bulunan Şehitkamil Belediyesi, TÜFAD Gaziantep Şubesinin gerçekleştireceği dönem içi faaliyetlere de desteğini devam ettirecek.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu makamında ziyaret ederek futbol branşı özelinde spora vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini ileten TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu ve TFF Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu, yerel ligler, futbol altyapısının eğitim faaliyetleri ve antrenörlük kurslarıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Gaziantep örnek oluyor

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen antrenörlük kurslarının ve eğitici eğitimi faaliyetlerine yerel yönetimlerin verdiği büyük desteğin Türkiye genelinde örnek gösterildiğini ifade eden TÜFAD Gaziantep Şubesi Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Şehitkamil Belediyesi ile kurumlar arası iş birliğiyle sporcu ve antrenörlerin gelişimine yönelik birbirinden değerli çalışmalara imza attıklarını söyledi. TÜFAD Şube Başkanı Savcılıoğlu, ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Gaziantep’te derneğimiz tarafından gerçekleştirilen antrenörlük kursları ve yerel yönetimlerimizin eğitici eğitimi faaliyetlerine verdikleri büyük destek Türkiye’de örnek gösteriliyor. Gerek Gaziantepli hocalarımız gerekse ülkemizin birçok farklı noktasından gazi şehrimize konuk olan hocalarımız, eğitim faaliyetlerinden büyük bir memnuniyetle ayrılıyor. Bu konuda Şehitkamil Belediyemiz, her fırsatta bizlere büyük destekler veriyor. Grassroots C Antenörlük Lisans Kursunun planlama safhasında da Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu sağ olsunlar bizlerin yanında olarak, kursun nitelikli şartlarda gerçekleştirilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Ben Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine tüm futbol antrenörlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte iş birliği içerisinde futbolun ve sporun gelişmesi adına çalışmalarımız hızla devam edecek” diye konuştu.

GAZİANTEP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:26

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.