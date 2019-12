Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85’inci yılı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Kent Konseyi tarafından düzenlenen Kadın’a Seçme ve Seçilme hakkı verilişinin 85’inci yılı kutlamalarına katıldı. Başkan Şahin, meclisin ve yönetimin yarısının kadın olduğuna değinerek, Türkiye’nin kalkınma modelinde kadının masada bulunması gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 05 Aralık 1934 yılında Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin 85’nci yılı kapsamında Gaziantep Kent Konseyi’nce Kent Konseyi Başkanlığı Konferans Salonu’nda bir kutlama programı düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin başarılı kadınlarının katıldığı etkinlikte, günün anlam ve önemini anlatan kısa film gösterildi.

Şahin: kadının türk siyasetinde geldiği nokta çok önemli

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kent Konseyi’ndeki farklı fikirlerin demokrasi açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, “Bu şehir çok özel bir şehir. Dünya’nın en eski medeniyetlerinden birinin taşıyıcılarıyız. Ama en büyük farkımız çok kültürlülük. Bunun içinde bu kurumun güçlenmesi şarttı. Kadın bir genel sekreterin kent konseyine çok yakışacağına inandım. Bu gün başladığımız bu yapıda yapılacak çok iş var. 85 yıl önce bize bu hakkı veren Mustafa Kemal Atatürk ve bütün meclis üyelerini saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz. O günün dünyasında bunlar anılmazken bir liderlik gösterildi, Kurtuluş Mücadelesi’nde kadınıyla erkeğiyle cephede mücadele eden halkın hak ettiğinin gereği yapıldı. İskandinav ülkelerinde 70’li yılarda aldığı bu hakkı Türkiye Cumhuriyeti’nde öncesinde verilmişse bunda alınması gereken bir ilham var. Bilimsel veriler, yönetimde bir cinsiyetin temsil edilmesi için yüzde 30’luk gibi bir orana erişmesi gerektiğini söylüyor. Bunun gereğinin yapılması gerekiyor. Ülkede her on yılda bir yapılan darbeler, en çok sivil toplum örgütlerini ve kadın hareketlerine zarar vermiştir. 15 Temmuz’da verilen mücadele, aslında kadın hakları için önemliydi. Artık kimsenin darbe yapmaması ve aklından geçirmemesi noktasında bir halk duruşu sergilendi. Verilen mücadelede meydanları dolduranların yarısı kadındı. Kadının Türk Siyaseti’nde geldiği nokta çok önemli buluyorum” dedi.

Çift kanatlarımızla Dünya’nın 10’uncu ekonomisi olacağız

Ait olunan medeniyetin kodlarında ayrımcılığa yer verilmediğini hatırlatan Başkan Şahin, “Yüce Kur'anı Kerim’i okuduğumuz zaman tam bir eşitlik var. Biz kadınlar, kutsal kitabımızdan büyük bir kuvvet alıyoruz. Gelenek ve görenekleri bizi aşağı çeken hiçbir şeyi kabul edemeyiz. Bugünün Dünyası’na baktığımızda birçok ülke bizden sonra bu hakkı almasına rağmen, bugün meclisin ve yönetiminde yarısı kadın. Bunu çok iyi okumalı ve kendimiz için gerekli kısmı hızlı bir şekilde almamız lazım. Tarım ve Sanayi Devrimleri’ni ıskaladık ama şu anki dönem bilgi ve teknoloji devridir. Kas dönemi bitti, kafa dönemi başladı. Burada toplumun yarısını yok sayamazsın. Türkiye’nin kalkınma modelinde kadının masada bulunması ve birlikte bir kalkınma modeli üzerinde çalışılması şart. Tek kanatla kuş uçamaz, çift kanatla Cumhuriyet’in 100’ncü yılında Dünya’nın onuncu ekonomisi olmalıyız. Pasta büyüdüğünde herkes nasibini alacak. Bu modeli ve bilgi ekonomisi içselleştirmemiz lazım. 18 yıl önce çok net bir kararlıkla yola çıktık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez kadının temsilini çift hanelere çıkardık. Bütün partilerle kadın meselesini partiler üstü bir fikirle düşünmemiz gerek. Ortak çözümler elde etmemiz lazım. Artık şehrin estetiğe, kadın görüşüne anne şefkatine ihtiyacı var. Bunun için hızlı hareket yapmak lazım. Siyaset, hızlı çözüm üretme sanatıdır. Biz, birbirimizle mücadele edersek yerimizi bir erkek alıyor. Sizlerden büyük destekler bekliyoruz. ‘Gelin Etmeyin Okula Gönderin’ sloganıyla açtığımız kampanya uluslararası bir kampanyaya dönüştü. Kadının sağlığı, istihdamı, eğitimine dair çok iş var. Bu şehirde yapılması gereken ne varsa bir başkan olarak emrinizdeyim. Büyükşehir yapılandırılırken, erkek alanı olarak görülen ne varsa başına işin ehli kadınları getirdik. Disiplinli bir şekilde de çalışıyorlar. Kimseye kadın olduğu için gümüş tepside bir şeyler sunulmuyor. Kadınlar, rekabet ettikçe güçleniyor. Hep beraber, güzel işler çıkaralım” diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Samet Bayram ise, Türkiye’de, medeni olduklarını iddia eden birçok Avrupa şehrinden çok daha önce kadına seçme ve seçilme hakkı verildiğini aktararak, şehrin ilk kadın milletvekili olan başkan Şahin’i başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Emine Aybuken Yıldırım da kadınların temsiline önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek, kadınlar bulundukları her noktada daha farklı bakış açısına sahip olduklarını söyledi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayşe Teymur, kadına verilen değerin önemine işaret eden her türlü yaklaşımın destekçisi olacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı Bayram, başkan Şahin ve kadın meclis üyelerine, kadın muhtarlara çiçek hediye etti. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

