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Türk ve Suriyeli ressamlar "Sınırda Sanat" temalı sergide buluştu

İHA

Suriyeli resim sanatçısı Muhammed Edip Bakran, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) düzenlenen "Sevgi ve başarı" konulu konferans öncesinde yaptığı resimleri bölge halkının beğenisine sundu.

Türk ve Suriyeli ressamlar "Sınırda Sanat" temalı sergide buluştu

Suriyeli resim sanatçısı Muhammed Edip Bakran, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) düzenlenen "Sevgi ve başarı" konulu konferans öncesinde yaptığı resimleri bölge halkının beğenisine sundu.
İslahiye İİBF Konferans Salonu’nda düzenlenen konferans öncesinde Kilis ilinden gelen İnsani Yaklaşımlar ve Araştırma Derneği (İYAD) üyesi 10 Suriyeli ve Türk sanatçılarının birlikte hazırladığı kültürel sosyal uyumu ve sanatta kültürlerin buluşması kapsamında "Sınırda sanat" temalı çalışmalarını sergiledi. Yüzden fazla eserin sergilendiği programda, yağlı boya, karakalem, mozaik, filografi, ahşap oyma, bakır işleme, hat gibi sanatlar icra edildi. Türk ve Suriyeli ressamların yanı sıra programa GAÜN İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Hacı Mustafa Paksoy, KMTSO Başkan Vekili Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda Suriye’deki savaştan 7 yıl önce ailesiyle birlikte kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Kilis’te barınan sanatçı Muhammed Edip Bakran, insanların ortak buluşma noktalarının sanat olduğunu ifade etti.
Bakran hazırladığı eserlerde, kendisinin duygularını, ülkesinin kültürünü yansıttığını ifade etti. Mozaik sanatıyla yaptığı Recep Tayyip Erdoğan resmini göstererek, kendisinin ve tüm Suriyelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyerek, teşekkür etti.
Resim sergisinin ardından ise Sevgi ve Başarı temalı konferasın açılışına geçildi. Açılış konuşmasını yapan Dekan Hacı Mustafa Paksoy, fakültede yapılan ve planlanan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Konferansta ise Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Balcıoğlu, üniversite öğrencilerine hayata dair tavsiyelerde bulundu. Kendi yaşamından da örnekler aktaran Balcıolu, sevgi olmadan başarının olamayacağını söyledi.
Afrin örneği
Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatını da hatırlatan Balcıoğlu, "Türk anneler o bölgede Afrin’deki Türk askerine yemek gönderdi. Orada anneler askere sadece yemek mi götürdü, Tabi ki hayır. Türkiye Cumhuriyeti oradaki askerini doyuramıyor muydu. Tabi ki hayır. Annelerin oraya götürdüğü sadece yemek değildi, sevgileriydi. Askerlerin özlediği ana sıcaklığıydı. Sevgi başka bir şeydir. Sevgi, almadan vermektir. Eğer alıp veriyorsanız bir şeyi o, ticaret oldur" diye konuştu.
Etkinlik İslahiye İİBF Dekanı Prof. Dr. Paksoy, Balcoğlu’na günün anısına plaket takdim etmesiyle son buldu.

GAZİANTEP

05 Aralık 2019 Perşembe

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