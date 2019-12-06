İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı

İslahiye ilçesinde bir motosikletin kaldırıma çarparak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyrukla A.B. (24) idaresindeki 27 MH 088 plakalı motosiklet, İslahiye ilçesinde Cevdetpaşa Mahallesi 308 nolu sokakta direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü kazada yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GAZİANTEP 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

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