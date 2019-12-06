Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde sağlıkta kalite konuşuldu

Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısının ikincisine SANKO Üniversitesi Hastanesi ev sahipliği yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ‘Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısı’, SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının kalite yönetim direktörleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Kalite Koordinatörü Dr. Cahide Elif Orhan, Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısı’nın ikincisini gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ev sahipliği için SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci’ye teşekkür ederiz. Verimli bir toplantı diliyoruz” dedi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hadiye Demirbakan, “Sterilizasyon” konusunda sunum yaptı.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, sağlıkta kalite standartları, sterilizasyon hizmetleri ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Merkezi sterilizasyon ünitesi yapılanması, işleyişi ve burada uygulanan sterilizasyon işlemleri ile ilgili standartların önemine değinen Dr. Öğr. Üyesi Demirbakan, “Steril etmeden temizleyebilirsiniz ancak temizlemeden steril edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Hasta Bakım Standartları” ile ilgili sunum yapan Hatem Hastanesi Kalite Yönetim Direktörü Zuhal Ökmen ise sağlık kuruluşlarında hizmet alan tüm hastaların, hasta bakım sürecinin her aşamasında, hasta güvenliği ve hasta memnuniyeti sağlayacak şekilde bilimsel kurallar çerçevesinde, aynı standartla bakım hizmeti almalarını sağlamak amacı ile belirlenen standartlarla ilgili bilgiler paylaştı.

Sunumların ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı toplantı, fotoğraf çekimiyle son buldu.

GAZİANTEP 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:57

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