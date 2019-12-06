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Akdere’nin gece bekçisi sorunu çözülecek

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şahinbey ilçesi Akdere ve Güzelvadi Mahallesi'ne gitti.

Akdere’nin gece bekçisi sorunu çözülecek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şahinbey ilçesi Akdere ve Güzelvadi Mahallesi’ne gitti.
Sorunlara yerinde çözüm üreten Şahin, mahalle sakinleriyle birebir görüştü, Gaziantep Valisi Davut Gül’ün desteğiyle Akdere Mahallesi’nde gece bekçisi sorununun en kısa sürede giderileceğinin sözünü verdi.
Akdere Mahalle Muhtarlığında Muhtar İzzet Öner’le bir araya gelen Şahin, muhtardan mahalle hakkında bilgi aldı. Şahin muhtara mahallenin eksikliklerini sordu, öncelikli isteklerini anlatmasını istedi. Akdere Mahallesi’nin son yıllarda çok fazla göç alması sonucunda mahallede sıklıkla asayiş olaylarının yaşandığını aktaran Öner, mahallenin en büyük sorununun gece bekçisi olduğuna dikkati çekti.
Gaziantep Valisi Davut Gül’ü telefonla arayan Fatma Şahin, validen Akdere Mahallesi’nin bekçi ihtiyacının karşılamasına yönelik talebi iletti. Vali Gül ise, bu konuda çalışmaların hızlandırılacağını belirterek, kente yapılacak ilk bekçi alımlarında Akdere Mahallesi’ne bekçi göndereceğini söyledi.
Otobüs güzergahı değişecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi otobüs güzergahına yönelik mahalle sakinlerinin yakınmalarına kulak veren Şahin, mahalle güzergahında otobüslerin daha efektif çalışması için ekibine talimat verdi. Buna göre, 66 Nolu Cadde’den geçen otobüs güzergahı, 52 Nolu Cadde’den dolaşarak yeniden 66 Nolu Cadde’ye bağlanacak.
Fatma Şahin, ekibine Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi istikametine aktarma yöntemiyle gerçekleştirilen ulaşım ağının tek otobüsle yapılması için muhtar İzzet Öner’le istişare edilmesi talimatını verdi.
Daha sonra Güzelvadi Mahallesi’ne geçen Şahin, muhtar Mehmet Duran Tabo’yla görüştü, sorunları not aldı.

GAZİANTEP

06 Aralık 2019 Cuma

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