Küsget’te 85 iş yerinin yapımı tamamlandı İş yeri sahipleri kura ile belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan 85 iş yeri kurası çekildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sanayi ve ticaret gücünü artırmak amacıyla 17 Ocak 2018 tarihinde Sınırlı Sorumlu Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne verilen 516 arsaya yönelik hedeflenen 300 iş yerinden 85’i tamamlandı. Birinci etabın kurası, Küsget Sanayi Sitesi İdari Binası’nda çekildi.

Şahin: gönüllü dönüşümle köy kaldırdık

Kura çekilişi öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bu projenin çok özel bir proje olduğuna dikkati çekerek, “Tüm Türkiye’de örnek bir çalışma yaptık. Gönüllü dönüşümle köy (kırsal mahalle) kaldırdık. Hiç kimseyle mahkemelik olmadık. Gönüllü dönüşümde arkadaşlarıma şu talimatı verdim: ‘15 sene SANKO’da mühendislik yaptım. Çoğu benim ustam, işçimdi. Adamın malı mülkü bu kadardı. Mal, mülk kısmında bizden ne talep ediyorsa ev istiyorsa ev, arsa istiyorsa arsa, para istiyorsa para. Bu adamların gönlü bizde kalmasın, bu adamlar arkamızdan dua etsin.’ Dua bizim bereketimiz. Bu dönüşümlere büyükşehir olarak 100 milyon TL para harcadık. Her bir kardeşimin buradan mutlu ayrılmasını istiyorum. Gaziantep’i Gaziantep yapan üretim şehri olmasıdır. Küçük sanayi büyümelidir. Akşamdan sabaha üretim şehri olmadık. Kentin 3,4, 5 kuşak bir üretim geçmişi var. Bu çok önemlidir. En büyük gücümüz üretim şehri olmamızdır. Elbette lezzetin başkentiyiz. Elbette kültür üzerine çalışıyoruz, ama Gaziantep’i Gaziantep yapan tırnaklarıyla kazıya kazıya mağaralardan bugün 5 organize sanayi bölgesine çıkardık. Zor zamanda 6’ncı büyükşehir olan ve dibinde kaos varken 150 fabrika bitiren bir anlayışın sahibiyiz. Bu bir medeniyet ve kültürdür. İyi günde kötü günde biz sizinle kader birliği yaptık. En zor zamanlardayız. İş yapmamak için binlerce mazeret üretebiliriz. Bu çalışmayı farklı kılan, bu coğrafyayı 3 kat büyüten sizin gayretiniz. Her kardeşimizi bu çalışmalar için size gönülden teşekkür ediyorum. Üretimin, alın terinizin emrindeyiz, helal kazancın yanındayız, hizmetinizdeyiz hizmetkarınız. Gaziantep modeli, birlikte çalışma, iş yapma modelidir. Ne kadar çok ekmek üretir, işçi çalıştırırsanız, bunu birlikte başarmış olacağız. ‘İşçisiyle, sanayisiyle Yükselen Gaziantep’ için varız. Birlikte kuvvet var, rahmet var anlayışıyla şehrin sorunlarına dair ne varsa çözerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Gül: 8 ay içerisinde 85 iş yeri tamamlandı

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Büyükşehir’in öncülüğünde, korporatif başkanı ve yönetimi, esnafla el ele verip Türkiye’de bu durgunluğa rağmen 8 ay içerisinde 85 iş yeri tamamlandı. Küçük sanayi sitesi aslında, 40 bin kişinin istihdam edildiği bir Anadolu’da çoğu organize sanayinin 3 katı 5 katı büyüklüğünde bir kapasiteye sahiptir. Siz büyüyeceksiniz ki organize sanayi büyüsün. Siz büyüyeceksiniz ki ara elemanlar yetişsin Gaziantep büyüsün Türkiye büyüsün” diye konuştu.

Küsget Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Güneş de Türkiye’de her alanda ilkleri başaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekim töreni sonunda Başkan Fatma Şahin ve Vali Davut Gül katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

