Küsget’te 85 iş yerinin yapımı tamamlandı İş yeri sahipleri kura ile belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Küsget’te 85 iş yerinin yapımı tamamlandı İş yeri sahipleri kura ile belirlendi

İHA

Küsget’te 85 iş yerinin yapımı tamamlandı İş yeri sahipleri kura ile belirlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılan Göllüce Kırsal Mahallesi yerine, Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan 85 iş yeri kurası çekildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin sanayi ve ticaret gücünü artırmak amacıyla 17 Ocak 2018 tarihinde Sınırlı Sorumlu Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne verilen 516 arsaya yönelik hedeflenen 300 iş yerinden 85’i tamamlandı. Birinci etabın kurası, Küsget Sanayi Sitesi İdari Binası’nda çekildi.
Şahin: gönüllü dönüşümle köy kaldırdık
Kura çekilişi öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bu projenin çok özel bir proje olduğuna dikkati çekerek, “Tüm Türkiye’de örnek bir çalışma yaptık. Gönüllü dönüşümle köy (kırsal mahalle) kaldırdık. Hiç kimseyle mahkemelik olmadık. Gönüllü dönüşümde arkadaşlarıma şu talimatı verdim: ‘15 sene SANKO’da mühendislik yaptım. Çoğu benim ustam, işçimdi. Adamın malı mülkü bu kadardı. Mal, mülk kısmında bizden ne talep ediyorsa ev istiyorsa ev, arsa istiyorsa arsa, para istiyorsa para. Bu adamların gönlü bizde kalmasın, bu adamlar arkamızdan dua etsin.’ Dua bizim bereketimiz. Bu dönüşümlere büyükşehir olarak 100 milyon TL para harcadık. Her bir kardeşimin buradan mutlu ayrılmasını istiyorum. Gaziantep’i Gaziantep yapan üretim şehri olmasıdır. Küçük sanayi büyümelidir. Akşamdan sabaha üretim şehri olmadık. Kentin 3,4, 5 kuşak bir üretim geçmişi var. Bu çok önemlidir. En büyük gücümüz üretim şehri olmamızdır. Elbette lezzetin başkentiyiz. Elbette kültür üzerine çalışıyoruz, ama Gaziantep’i Gaziantep yapan tırnaklarıyla kazıya kazıya mağaralardan bugün 5 organize sanayi bölgesine çıkardık. Zor zamanda 6’ncı büyükşehir olan ve dibinde kaos varken 150 fabrika bitiren bir anlayışın sahibiyiz. Bu bir medeniyet ve kültürdür. İyi günde kötü günde biz sizinle kader birliği yaptık. En zor zamanlardayız. İş yapmamak için binlerce mazeret üretebiliriz. Bu çalışmayı farklı kılan, bu coğrafyayı 3 kat büyüten sizin gayretiniz. Her kardeşimizi bu çalışmalar için size gönülden teşekkür ediyorum. Üretimin, alın terinizin emrindeyiz, helal kazancın yanındayız, hizmetinizdeyiz hizmetkarınız. Gaziantep modeli, birlikte çalışma, iş yapma modelidir. Ne kadar çok ekmek üretir, işçi çalıştırırsanız, bunu birlikte başarmış olacağız. ‘İşçisiyle, sanayisiyle Yükselen Gaziantep’ için varız. Birlikte kuvvet var, rahmet var anlayışıyla şehrin sorunlarına dair ne varsa çözerek yolumuza devam ediyoruz” dedi.
Gül: 8 ay içerisinde 85 iş yeri tamamlandı
Gaziantep Valisi Davut Gül ise, “Büyükşehir’in öncülüğünde, korporatif başkanı ve yönetimi, esnafla el ele verip Türkiye’de bu durgunluğa rağmen 8 ay içerisinde 85 iş yeri tamamlandı. Küçük sanayi sitesi aslında, 40 bin kişinin istihdam edildiği bir Anadolu’da çoğu organize sanayinin 3 katı 5 katı büyüklüğünde bir kapasiteye sahiptir. Siz büyüyeceksiniz ki organize sanayi büyüsün. Siz büyüyeceksiniz ki ara elemanlar yetişsin Gaziantep büyüsün Türkiye büyüsün” diye konuştu.
Küsget Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Güneş de Türkiye’de her alanda ilkleri başaran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Kura çekim töreni sonunda Başkan Fatma Şahin ve Vali Davut Gül katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

GAZİANTEP

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gastronominin başkenti modanın başkenti olma yolunda Tarihin saray kumaşı kutnu, yeniden saraylarda giyilecek
YEREL HABERLER Gastronominin başkenti modanın başkenti olma ...
GAÜN ve Milli Eğitim’den Türkiye’ye model projeler
YEREL HABERLER GAÜN ve Milli Eğitim’den Türkiye’ye model projeler
Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı ilk kez HKÜ’de
YEREL HABERLER Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı ilk ...
“Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi” bilgilendirme toplantısı GSO’da yapıldı
YEREL HABERLER “Ekonomide Üretime Katılan Görünmez Eller Projesi” ...
Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Akbaş öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi
Akdere’nin gece bekçisi sorunu çözülecek
YEREL HABERLER Akdere’nin gece bekçisi sorunu çözülecek
GAÜN öğrencilerinden organ bağışı etkinliği
YEREL HABERLER GAÜN öğrencilerinden organ bağışı etkinliği
Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
YEREL HABERLER Emekli çift, evde 30 çeşit reçel üretip satıyor
Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısı SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde sağlıkta kalite konuşuldu
YEREL HABERLER Gaziantep Sağlıkta Kalite Günleri Toplantısı SANKO ...
SANKO Holding yönetiminden emniyet ve jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER SANKO Holding yönetiminden emniyet ve jandarmaya ...
İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İslahiye'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 yaralı
Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tefecilik yapan iki şahıs tutuklandı
Gaziantep’te av bayilerine ‘ruhsatsız silah’ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te av bayilerine ‘ruhsatsız silah’ ...
Kadına yönelik şiddetle mücadele HKÜ’de anlatıldı
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetle mücadele HKÜ’de anlatıldı
Zincirleme kazada traktör takla attı: 1 yaralı Kazada traktör takla atarken otomobillerden biri mısır tarlasına diğeri ise yol kenarındaki kanala girdi
YEREL HABERLER Zincirleme kazada traktör takla attı: 1 yaralı Kazada ...
Türk ve Suriyeli ressamlar "Sınırda Sanat" temalı sergide buluştu
YEREL HABERLER Türk ve Suriyeli ressamlar "Sınırda Sanat" temalı ...
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85’inci yılı
YEREL HABERLER Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin ...
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85’inci yılı
YEREL HABERLER Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin ...
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası GTO’da konuşuldu
YEREL HABERLER Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası GTO’da ...
GAGİAD Başkanı Tezel'den 5 Aralık mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Tezel'den 5 Aralık mesajı
Başkan Tahmazoğlu’ndan yeni çiftlere sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu’ndan yeni çiftlere sürpriz
Antrenör eğitiminde güçlü iş birliği Yıl boyunca spora tam destek
YEREL HABERLER Antrenör eğitiminde güçlü iş birliği Yıl boyunca ...
Gaziantepliler kurtuluşa koşacak Gazi yarı maratonu 22 Aralık’ta
YEREL HABERLER Gaziantepliler kurtuluşa koşacak Gazi yarı maratonu ...
Mustafa Cihat, Şehitkamil’de unutulmaz bir gece yaşattı
YEREL HABERLER Mustafa Cihat, Şehitkamil’de unutulmaz bir gece ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X