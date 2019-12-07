SANKO Okulları masa tenisinde il ikincisi oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği” müsabakasında SANKO Okulları Genç Erkek Masa Tenisi Takımı il ikincisi oldu.

Türkiye Olimpiyat Hareket Merkezi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada, SANKO Okulları Yakup Kaan Keskin, Emir Kerestecioğlu, Can Akcan ve Kaan Aydınçelebi’den oluşan Genç Erkek Masa Tenisi Takımı ikincilik kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, ‘Gençler Masa Tenisi Bölge Birinciliği’ müsabakasında Gaziantep’i temsil edecek olan masa tenisi sporcularını ve emeği geçen öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GAZİANTEP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.