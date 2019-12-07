Otomobilin bagajında sahte alkol ele geçirildi

Gaziantep’te durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 89 şişe sahte alkol, 27 buçuk litre dökme alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki sahte ve kaçak alkollü içki satışının ve imalatının önüne geçmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi’nde bir otomobili durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin bagajında 89 şişe sahte alkol, 27 buçuk litre dökme alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

GAZİANTEP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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