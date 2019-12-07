Gaziantep FK ile Konyaspor dokuzuncu randevuda

Süper Lig'in 14. haftasında yarın Konya'da karşılaşacak olan Gaziantep FK ile Konyaspor dokuzuncu kez birbirlerine rakip olacak. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez karşılaşacak.

Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yaşanırken Gaziantep FK ile Konyaspor ilk kez Süper Lig'de birbirlerine rakip olacak. Daha önce resmi olarak sekiz kez alt liglerde karşıya karşıya gelen iki takım arasındaki dokuzuncu maç yarın saat 14.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 8 resmi maçın 4'ünü Konyaspor galip bitirirken, Gaziantep FK 3 galibiyet aldı, bir maç ise berabere sona erdi. Konyaspor ile Gaziantep FK ilk maçlarını 1998 yılında yapmış ve o maçı Konyaspor 32 galip bitirmişti. İki takım en son 2013 yılında TFF 1.Lig'de birbirlerine rakip olmuş ve o maçı ise Gaziantep FK 10 kazanmıştı.

Yarın oynanacak maçla 9. kez birbirlerine rakip olacak olan iki takım da maçı kazanarak alt sıralardan uzaklaşmaya çalışacak. Zorlu karşılaşma öncesi Gaziantep ekibinde sakatlıkları bulunan Morais, Muhammed Demir, Muğdat Çelik, Mehmet Erdem ve Tetteh forma giyemeyecek. Konyaspor'da ise sakatlıkları bulunan Ali Turan ile Jevtovic'in forma giymesi beklenmiyor.

Konyaspor ile Gaziantep FK'yı karşı karşıya getirecek zorlu karşılaşma yarın saat 14.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Kritik maçın hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

GAZİANTEP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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