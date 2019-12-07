İslahiyeli öğrenciler "Yaşlılar Candır" projesiyle Avrupa gidecek Öğrencilerin yurtdışında staj heyecanı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl başında başlattıkları "Yaşlılar Candır" projesi Erasmus değişim projesi kapsamında kabul edildi. Kabul edilen proje ile İslahiyeli öğrenciler Avrupa'da staj yapma imkanı elde edecek.

İslahiye ilçesinde Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "Yaşlılar Candır" projesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği tarafından kabul edildi. Kabul edilen proje sayesinde İslahiyeli öğrenciler Almanya ve Belçika'da staj yapma fırsatı bulacak. Lise Müdürü Tacim Durmuş, konu ile ilgili yaptığı bilgilendirme toplantısında Ulusal Ajans tarafından 49 bin Euro hibe desteği almaya hak kazandıklarını açıkladı. Durmuş, proje kapsamında 24 öğrenci, 4 refakatçi öğretmenle gruplar halinde 15 gün süreyle Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında eğitim görmek, staj yapmak üzere Almanya ve Belçika'ya gidileceğini söyledi. Durmuş, konu ile ilgili, "Okul olarak ilk kez böyle bir projeyi hayata geçirdik. Proje kapsamında öğrenciler hasta ve yaşlı bakımı ile ilgili staj çalışması yapacak. Bu sayede Avrupa Birliğini ve şehirlerini tanıma fırsatı da bulacak. Staj görecek öğrenciler Almanya'da öğrendiği bilgileri yurda döndükten sonra İslahiye'de uygulayacak bununla birlikte farklı bir deneyim sahibi olacak" ifadelerini kullandı. İngilizce öğretmeni Zümrüt Temiz ise proje hakkında yaptığı açıklamada Ulusal Ajans tarafından finanse edilecek olan “Yaşlılar Candır” projesiyle Almanya ve Belçika'da öğrencilerinin 4 grup şeklinde yaşlı ve hasta bakımı ile ilgili staj göreceklerini vurguladı. Temiz, ilk grubun ise 19 Ocak'ta staj için yurt dışına gideceğini aktardı.

Hasta ve Yaşlı Bakımı öğrencilerinden Elif Kara ise kendilerine sunulan fırsat için çok heyecanlı olduklarını ve ilk defa yurt dışına çıkacağı için sabırsızlandığını belirtti.

GAZİANTEP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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