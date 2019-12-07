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45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı

İHA

Gaziantep'te 4 ayrı evden yaklaşık 45 bin TL değerinde 7 adet kombi çalan 3 şüpheli yakalandı.

45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı

Gaziantep’te 4 ayrı evden yaklaşık 45 bin TL değerinde 7 adet kombi çalan 3 şüpheli yakalandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği Beykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen 4 faili meçhul evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 45 bin TL değerinde 7 adet kombinin çalınması olayının faillerinin Y.M.Ç. M.C.Ç. ve B.B. isimli şahıslar olduğunu belirleyen ekipler, yaptığı operasyonla şahısları yakaladı.
Çeşitli suç kayıtları da olan ve gözaltına alınan 3 şahıs, haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP

07 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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