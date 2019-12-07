ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94

ING Basketbol Süper Ligi 11. haftasında son periyotu büyük bir heyecana sahne olan maçta, Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği İTÜ Basket’i 9694 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde beşinci galibiyetini alarak puanını 16 yaptı. İTÜ Basket ise ligde onuncu mağlubiyetini aldı. İTÜ Basket'te Mobley attığı 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gaziantep Basketbol’da ise Ivan Buva attığı 24 sayı ile takımının en iyi ismi oldu.





Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Ziya Özorhon xx, Polat Parlak xx

Gaziantep Basketbol: Jason Rich xxx 14, İsmail Cem Ulusoy x 3, Orhan Haciyeva xx 5, Crawford xxx 13, Vasiliauskas xxx 18, Jelovac xx 7, Erol Can Çinko x 3, Ivan Buva xxx 24, Metehan Akyel xx 9

Başantrenör: Nenad Markovic

İTÜ Basket: Matt Mobley xxx 30, Antonio Campbell xxx 11, Mehmet Yağmur x 5, Dwight Coleby xxx 15, Archie Goodwin xxx 16, Cenk Akyol xx 8, Ramazan Tekin, Kevin Dillard xxx 11, Oğulcan Baykan, Yunus Akçay

Başantrenör: Andaç Yapıcıer

1. Periyot:1924 (İTÜ lehine)

Devre:4043 (İTÜ lehine)

3. Periyot:6967 (Gaziantep lehine)

GAZİANTEP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.