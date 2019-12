Şahin, geleceğin mucitlerine sertifikalarını verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de İlk Çocuk İnovasyon Eğitimi ve Atölye Çalışması Sertifika Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de katıldığı törende 250 çocuğa sertifikaları verildi.

Etkin vatandaş katılımı ile sıra dışı bakış açılarını kullanarak inovasyona dayalı hizmet anlayışını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Çocuk İnovasyon Eğitimi ve Atölye Çalışması kapsamında inovasyon kültürü oluşturmayı ve daha sonra inovasyon yarışmaları düzenlenmeyi hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı Türkiye’de ilk defa “Çocuk İnovasyon Eğitimi ve Atölye Çalışmaları’nı” başlattı. 2 ay süren eğitim sürecinin sonunda atölyelere katılan 250 çocuk, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak’ın katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Tören öncesi çocuklarla 3 boyutlu gözlük çalışması yapıldı.

"Çocukları iyi bir insan olarak geleceğe hazırlayacağız"

Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili umutları olduğunu ve onları iyi bir şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğini belirterek, “Ülke kalkınması yerelde başlıyor ve çocukları çok iyi bir şekilde geleceğe birlikte hazırlamamız gerekiyor. Biz Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanlığı’nı kurarken başına bu konuda Meryem Hanım’ı getirerek işimizi sağlama alalım dedik. Temel sağlam olursa, ağaç yaşken eğiliyor çünkü. Geleceği çok iyi inşa edeceğiz. Özellikle milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yaptığı kız çocuklar için, teknolojik çalışmalar için çok önemli işler yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bunu tabana yaymak, doğan her çocuğun kabiliyeti ve kapasitesine yönelik bilgi ile donatmamız gerekiyor. Biz çocukken ‘Büyük lokma ye büyük laf konuşma’ diyorlardı ama çocuklarımıza şimdi ‘Büyük düşünün’ diyoruz. Hedeflerini büyük koymalı bunun için çabalayacak ortam oluşturulmalıdır. Bunun içinde burası çocukların özgüvenle birlikte daha farklı bakış açıları getiriyor. Bilginin güç olduğu, elinde tutanın iktidar olduğu bir dünya düzeni var. Gaziantep bu konuda çok özel bir şehirdir. Genç nüfusumuz var ve hedeflerimizi çok büyük. Gazi şehir, Dünya’da rekabet etme gücü en yüksek olan 7 şehirden bir tanesidir. Bu çocuklar için ne yapılabilir? Birincisi çocukların okuması sağlanacak. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, kitaba ulaşmalarını sağlayacak çocuk kütüphaneleri kuruyoruz. Bir taraftan da bedensel gelişimleri için sporla ilgili her türlü desteği veriyoruz. Bunun içinde birlikte olmak aynı hedefe kitlenmek gerekiyor. Öncelikle ben anne ve babaları kutluyorum. Her şey, bilinçli anne ve babadan başlıyor. Burayı altınla da döşesek anne ve babanın bilinci olmazsa evlatlarımız geleceğe hazırlamak mümkün değil. Bu evlatlarımızı yarının doktorları, mühendisleri, yöneticileri, milletvekilleri, bakanları ve cumhurbaşkanları yapacağız. Onlara iyi bir insan olarak da geleceğe hazırlayacağız. Teknik olarak desteği sağlarken bir taraftan da neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Bunların hepsi damlaya damlaya göl olacak ve her biriniz yarın bu ülkenin çok güzel söz sahibi yöneticileri olacağız. Bize düşen ne ise her zaman yanınızdayız. Bu uzun bir yolculuk. ‘Sertifika aldım’ demekle olmuyor. Bu uzun yolculukta yanınızdayız. Bu yolculuk tamamlandığında, her bir bireyin, annenin, şehrin, ülkenin mutlu olduğu bir dünyayı inşa edeceğiz” dedi.

"Bilgiyi üreten çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor"

Gaziantep AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Dünya’nın gelişen teknolojiyle büyük bir değişim sürecine girdiğinin altını çizerek, “ Çağ, bilgi, teknoloji ve bilgisayar çağı. Ülkelere bakıldığında, ekonomik güç üzerinden değerlendiriliyor. Bu ekonomik gücün altında ise teknolojik güç. Birçok ülkeye bugün baktığımızda, Amerika birleşik devletleri ve Japonya gibi teknoloji üreten ülkelerin bu teknoloji ihracatında yüzde 30 gibi ciddi düşüşleri görüyoruz. Öte yandan Çin gibi yükselen ülkelerde ise yüksek teknoloji ürünlerinde ihracat bazında yüzde on gibi artışlar gözlenmekte. Bunların altındaki sebep ise teknoloji üretimi ve imalatı, en büyük etkende inovasyon. Aldıkları eğitimleri çok önemli ve anlamlı buluyorum. Buradaki yaş grubunun eğitimini çok anlamlı buluyorum. Bilgiyi üreten çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Günümüzde artık ne üretiyorsan, neyi inovasyona sokuyorsan senin mesleğin o olacak” şeklinde konuştu.

"Eğitimlerimiz ve projelerimiz devam edecek"

Büyükşehir Belediye Ekonomik Gelişim ARGE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan ise "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ilklerin belediyesi. Bakan hanımın taktiriyle kurulan daire başkanlığı Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Kurulduktan itibaren ilk projelerine de başladı. Çocuklar için İnovasyon bunlardan birisi. Biz inanıyoruz ki inovasyon çocuklarla anılacak, gelişecek. Bu anlamda inovasyon kültürünü yerleştirmek doğrultusunda sizin meraklı olduğunuzu biliyoruz. Derslerinize, gözlemlerinize, öğrenimlerinizi gözlemliyoruz. Eğitimlerimiz ve projelerimiz devam edecek. İnovasyon kültürünü yaymak çok önemli çünkü ekonomiye katma değer oluşturmak noktasında katkınız olması lazım. Cep telefonlarını bizim üretmemiz, inovasyonu bizim yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin, sertifikalarını alan çocuklarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

