Sigarayı bıraktıran iddia Tahmazoğlu iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu masa tenisi maçıyla iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Müdürü Cuma Kerkez ile masa tenisi maçıyla iddiaya girdi. Tahmazoğlu’nun maçı kazanması halinde Cuma Kerkez sigarayı bırakacak, kaybetmesi halinde ise Kerkez’e bisiklet hediye edecekti. Masa tenisi müsabakasını Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 2/1 kazanarak, Cuma Kerkez’in paketini aldı. Sigarayı bırakma sözü veren Kerkez aynı zamanda Tahmazoğlu’na teşekkür etti.

GAZİANTEP 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:58

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