Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotim ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Vatan mahallesinde 1 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İkamet yapılan aramalarda ise 11 adet satışa hazır fişek halinde 7.8 gram eroin, 0.18 gram jamaika, 0.40 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

GAZİANTEP 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:58

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