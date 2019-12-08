GGC 2019 gazetecilik ödülleri şartnamesini açıkladı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 2019 Gazetecilik ödülleri Şartnamesini açıkladı.



GGC Ödül'ün amacının, Gazetecilik mesleğinin niteliğini artırmak, toplumun bilgiye ulaşmasının önemi ve gerçekleri öğrenme hakkının kullanılmasının yaygınlaştırılması ve Gaziantep medyasının gazeteciliğin güçlenmesini sağlamak ve bununla birlikte mesleğe yeni adım atmış genç gazetecilerin teşvik edilmesine katkıda bulunmak olduğunun altı çizildi.

kategoriler ise, Haber, Röportaj,Köşe yazısı,Fotoğraf,Sayfa düzeni,Televizyon, Radyo programı ile 1,2 ve 3’üncülere plaket takdim edilecek.



Şartlar, Gaziantep’te faaliyet gösteren Yerel ve Ulusal Basın Temsilcileri ve çalışanları yarışmaya bireysel veya kurumsal olarak başvurabilirler. Her aday haber dalında tek bir çalışma ile katılabileceği gibi fotoğraf kategorisinde 1 fotoğraf sunabilir. Adayların T.C. vatandaşı, geçimini sadece gazetecilikten sağlayan olması ve yazı dilinin Türkçe olması zorunludur. Yarışmaya katılan kişinin adının çalışmada açıkça belirtmiş olması ya da imzasız eserlerin yetkili yöneticilerle onaylanması gerekmektedir. Fotoğraflar, yüksek çözünürlükte, çekildiği yer ve zaman ile kısa bir haber bilgisini ihtiva edecek şekilde, flaş veya DVD olarak teslim edilmeli. Eser sahibinin adını, soyadını, kurumunu ve iletişim adresini mutlaka belirtmelidir. Televizyon ve Radyo programı kategorisinde başvuruda bulunacak adayların yayınlarının dijital formatta teslim etmeleri gerekmektedir. Çalışmaların 01.01.2019 ve 15.12.2019 tarihleri arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

Ödül töreni ise, Ocak ayı içerisinde düzenlenecek.

GAZİANTEP 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.