Sanko Park “yöresel ürün günleri” başladı

Gaziantep’in alışveriş merkezi Sanko Park, 25 ilden 33 firmanın ürünlerinin tüketiciye ulaştırıldığı yöresel ürün günlerinin 8’incisine ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep’te ilk olarak 2017 yılında Sanko Park AVM’de düzenlenen yöresel ürün günleri tüketicilerin yoğun ilgisini görüyor.

Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 6 Aralık’ta açılan “Yöresel Ürün Günleri” 15 Aralık Pazar gününe kadar Sanko Park ana etkinlik alanında her gün saat 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sanko Park doğal lezzetleri ve kültürleri tanıtıyor

Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, 8'incisi düzenlenen yöresel ürün günlerine Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Türkiye'nin dört bir yanından gelen firmalar Sanko Park'ta ürünlerini Gazianteplilerle buluşturuyor” dedi.

Yöresel ürün günlerinin vatandaşların doğal ürünlerle buluşmasının yanında, kültürel açıdan da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Büyükaksu, “Gazianteplilerin doğal ürünlerle buluşmasını önemsiyoruz. Ülkemizin her bölgesi ayrı güzelliklere, kültürlere ve eşsiz lezzetlere sahip. Gaziantepliler bir yandan doğal ürünleri tadarken diğer yandan ise Ülkemizin eşsiz lezzetlerini ve farklı kültürlerini keşfediyor. Sanko Park olarak böylesi önemli etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Büyükaksu, yöresel ürün günlerine Adana, Afyon, Ankara, Antalya, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, İzmit, Kayseri, Manisa, Malatya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Trabzon’dan firmaların katıldığını söyledi.

Beypazarı’nın geleneksel lezzetleri Sanko Park’ta

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı’nın erişte, sarması, 80 katlı ev baklavası ve sebze kurusu başta olmak üzere yöresel lezzetleri Sanko Park’ta tüketicilerle buluşuyor.

Beykur Yöresel Ürünler Yetkilisi Adem Uzan, gastronomi şehri Gaziantep’te ürünlerini tüketiciyle buluşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Gaziantepli vatandaşlarımızı Beypazarı’nın eşsiz lezzetleriyle buluşturduğumuz için mutluyuz. Bizlere bu imkanı sunan Sanko Park yönetimine ve ilgi gösteren Gaziantepli dostlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Gazianteplileri Trabzon’un lezzetleriyle buluşturuyoruz

İskenderoğlu Vakfıkebir Süt Ürünleri Yetkilisi Muhammed Dilli, Trabzon süt ürünlerini Gaziantep halkına tanıtıp ve tattırıp gönül bağı kurmak istediklerini bildirdi.

Sanko Park’ta düzenlenen yöresel ürün günlerinin tamamına katıldığını anlatan Muhammed Dilli, “Etkinliğe satıştan ziyade tanıtım amaçlı katıldık. Sanko Park’ın bizlere gösterdiği ilgi ve sağladığı hizmetten çok memnunuz. Teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

Sanko Park farkının kendilerini Gaziantep’e gelmeye yönelttiğini anlatan Dilli, tereyağı, peynir, tulum ve kaşar çeşitleri, Trabzon ekmeği, Trabzon kavurma, keşan ve çeşitlerinin tanıtımını yaptıklarına dikkat çekti.

Aşkale’nin doğal balı da tezgahta yerini aldı

Etkinlikte, Gaziantep halkına glikozsuz ve doğal ballarından tattırmak için yer aldıklarını vurgulayan Akın Özden, “Erzurum Aşkale’de 2 bin 300 rakımda ürettiğimiz organik balı Gazianteplilerle buluşturduğumuz için mutluyuz. Petek bal, sepet bal, kara kovan, kütük bal, propolis, polen ve arı sütü gibi ürünlerimiz bulunuyor" sözcüklerini kullandı.

”Pastırma, sucuk ve mantı kayseri’den

Yöresel ürün günlerine Kayseri’den katılarak ünlü Kayseri pastırmasını Sanko Park’ta satma ve tanıtma imkanı bulduklarını söyleyen Gökoğlu Sucukları Yetkilisi Kemal Tuncay, “Kayseri’den pastırma, sucuk, mantı ve çemen çeşitlerimizi Gaziantepliler ile buluşturuyoruz. Etkinliğe ikinci kez katılıyorum. Vatandaşlar, Kayseri’nin yöresel lezzetlerine yoğun ilgi gösteriyor. Hem ilgiden hem de Gaziantep’te bulunmaktan memnunum. Yöresel lezzetleri AVM’ye taşıyarak önemli bir projeye imza atan Sanko Park yetkililerine teşekkür ediyorum” sözcüklerine yer verdi.

Afyon’un doğal kaymaklı lokumuna büyük ilgi

Etkinliğe Afyon’dan katılan Afyon Yalçın Şekerleme Temsilcisi Kadir Keten, kaymaklı, güllü gül yapraklı, incirli, tropik meyveli lokum ve sultan lokumu satışı yaptıklarını söyledi.

Halkın ilgisinden ve satışlardan memnun olduğunu ifade eden Keten, “Sanko Park Yöresel Ürün Günleri etkinliğine kendi ürünlerimin satışı için ilk kez katılıyorum. İlgiden çok memnunum. Bir yandan ürünlerimizin satışını yaparken diğer yandan Türkiye’nin dört bir yanından yöresel lezzetlerin buluştuğu bir organizasyonda yer alıyoruz. İnsanların ülkemizdeki diğer kültürleri ve lezzetleri tatması, tanıması bakımından da önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ferah ortamda ortak buluşma noktası Sanko Park

