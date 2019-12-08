Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kurusıkı tabanca ve sobalarla bir markete gelen 4 kişi market sahibini yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Olay Gaziantep’in İslahiye İlçesi Serinevler mahalleside bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markete gelen 4 kişi market sahibi Aydın pınar (25)’i kurusıkı tabanca ve sobalarla darp etti. Yaralanan Pınar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı Pınar’ın tedavisi sürerken, polis arabayla kaçan saldırgan 4 sahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

GAZİANTEP 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:58

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