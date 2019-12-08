Quick Sigorta tarafından yaptırılacak olan 32 derslik Quick Sigorta Gülseren Hüseyin Doğan ilkokulunun temeli atıldı.

Hayırsever iş insanı Mahmut Erdemoğlu‘nun yönetim kurulu başkanı olduğu Ülkesine karşı sorumluluk bilincini iş süreçlerinin merkezine koyan Quick Sigorta, eğitime verdiği desteği anlamlı bir yatırımla genişletti. Quick Sigorta, Antalya İl Eğitim Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen, Alanya’nın Mahmutlar mahallesinde 32 derslikli son derece modern bir ilkokul olarak tasarlanan Quick Sigorta Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temellerini bugün gerçekleştirilen törende attı. Törene, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar Katıldı.



Geçtiğimiz Ağustos ayında imzalanan protokol anlaşmasının meyvesini verdiğini söyleyen Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, başta 16 derslik bir ilkokul için anlaştıklarını ancak ihtiyaçlar doğrultusunda 32 dersliklik bir ilkokulda karar kıldıklarını söyledi. Gaziantep, Van, Adıyaman gibi şehirlerde üniversite fakülteleri, liseler, camiler ve taziye alanları yaptırdıklarını belirten Erdemoğlu, “Yaptırdığımız bu okulun bir özelliği var. Sigorta şirketleri yurtiçi ve yurtdışı gezi etkinlikleri düzenler. Biz ise acentelerimizle anlaşarak, bu etkinliklere harcayacağımız kaynakları ülkemize değer oluşturacak okullar inşa etmek için kullanalım dedik. Ülkemize değer katma amacımızı başından beri koruyoruz. Bu eserler son olmayacak ve zincire yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz. Okulumuzda yetişecek çocukların Atatürk’ün gösterdiği ilkeler doğrultusunda vatanımız için hayırlı evlatlar olmalarını diliyorum” dedi.



"bu bağışlar örnek niteliğindedir"

"Bu temellerin atıldığı gün Alanya için önemli bir gün” diyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya, iki ayrı üniversite ile eğitimde en iyilerle yarışır durumda. Burada yapılan bağış ve yardımlar Türkiye için örnek nitelikte” ifadelerini kullandı.

32 derslikli okulun son derece ihtiyaç duyulan bir bölgede kurulduğunu ifade eden Yücel, Quick Sigorta ve Mahmut Erdemoğlu’na teşekkürlerini iletti.





Yaklaşın 6.5 dönümlük arazide inşasına başlanan Quick Sigorta Gülseren – Hüseyin Doğan İlkokulu, kantin, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane gibi bölümlere sahip olacak. Yenilikçi bir tasarıma sahip olan okul, basketbol ve voleybol oynanabilen saha, iç bahçe ve kapalı teneffüshaneleriyle modern eğitim hayatının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek bir mimariye sahip.









GAZİANTEP 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:58

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