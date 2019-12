Şahinbey Ampute farklı kazandı 11-0

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı kendi evinde Bursa Ampute Gücü’nü 110 mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürdü.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezonda içerde ve dışarda aldığı galibiyetlerle lige hızlı bir başlangıç yapan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ligin 6. Haftasında kendi evinde Bursa Ampute Gücü’nü ağırladı. Karşılaşmanın il yarısını Fatih Şentürk’ün 2, Kudrat ve Fatih’in 1’er golleriyle 40 önde tamamlayan mavi beyazlılar ikinci yarıya 7 gol sığdırdı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Fatih Şentürk 2, Serkan Dereli 3 gol kaydederken, diğer golleri ise İsmail Korkmaz ve Mahir Ateş kaydetti. Karşılaşmayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Gaziantep Gençlik Ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Bursa Ampute Gücü Kulüp Başkanı Faruk Kuzu, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ve Şahinbey Belediyesi Meclis Üyeleri de izledi.

Şampiyonluk bekliyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ampute takımının ligdeki çıkışını sürdürdüğünü belirterek, “Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı istikrarlı bir şekilde ligde mücadelesini sürdürüyor. Oynadığı 6 maçın 6’sınıda kazanarak liderliğini koruyor. Takımımız Bursa ile oynanan maçtan da 110 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Bildiğiniz gibi geçen yıl ligi şampiyon olarak tamamlayıp bu sezon öncesi de Türkiye Kupasını kazandı. İnşallah bu istikrarlı çıkışını sürdürerek ligi şampiyon olarak tamamlamasını istiyoruz. Takımımıza hem ligde hem de Şampiyonlar Lig’inde başarılar diliyorum” dedi.

Şahinbey’den örnek alınmalı

Bursa Ampute Gücü Kulüp Başkanı Faruk Kuzu, Ampute sporunun herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini belirterek, “Öncelikle Ampute Sporuna verdiği çok büyük desteklerden dolayı Şahinbey Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Gazi ve engellilerden kurulu bu Ampute Lig’inde bu kardeşlerime değer veren bir Şahinbey Belediyesi var. Tüm Belediyelere sesleniyorum kendi şehrinizdeki Ampute takımlarını destekleyin. Bu çocuklar bu toplumun bir parçası ve onları hayatın içerisinde tutmamız gerekiyor. Gaziantep’e geldiğim zaman kendi evime gelmiş gibi hissediyorum. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’ndan, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel’den ve Ampute sporuna destek veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

Amaç Ampute Sporunu sevdirmek

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, herkesin Ampute Sporuna destek vermesi gerektiğini belirterek, “Bizim için sonuç çok önemli değil. Bizim için asıl önemli olan Ampute sporuna değer verilmesi ve bu spora Türkiye’de herkesin destek vermesini istiyoruz. Seyircilerimiz bu gün tribünleri doldurarak Ampute Sporuna destek verdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız ve Kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ideallerini yerine getirerek sporu tabana yayıyoruz. Bunun yanı sıra yeni sporcuların gelişmesi ve yetişmesi için canı gönülden mücadele ediyoruz. Takımımız da başladığımız günden bu yana bizleri mahcup etmedi. Şuanda namağlup bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da böyle devam etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yolumuza devam ediyoruz

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Halil İbrahim Köprülü, futbolun gerekliliklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, “Bu gün her anlamda çok güzel bir galibiyet aldık. Tribünleri dolduran taraftarlara bol gollü güzel bir maç izlettik. Alınan galibiyetten ve oynanan futboldan oldukça memnunum. Ligin 6. haftasını da kayıpsız geçtik. Şampiyonluk yolunda gelişerek ilerliyoruz. Onursal Başkanımız ve Kulüp Başkanımız bizleri çok seviyor ve bizlere her türlü imkanı sağlıyor. Bizde onlara mahcup olmamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta TSK ile deplasmanda oynayacağız. O maçı da kayıpsız geçerek yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Şahinbey’de oynamaktan gurur duyuyorum

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularından Ali Budak, alınan galibiyetten dolayı mutlu odluklarını belirterek, “Öncelikle skorun hiçbir önemi olmadığını belirtmek istiyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Bursalıyım ve Şahinbey’de oynuyorum. Burada bu spora çok değer veriliyor. Başkanımız bir ideali var. Her zaman ahlaklı, çalışkan ve kendine güvenen insanların burada olmasını istiyor. Bu doğrultuda ilerliyoruz” diye konuştu.

