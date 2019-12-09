6 santimetrelik böbrek taşından PNL yöntemiyle kurtuldu

Yıllardır böbrek ağrısı şikayeti çeken 66 yaşındaki Ayten Orulluoğlu böbreğindeki 6 cm çapındaki taştan Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde kapalı böbrek taşı ameliyatı (Perkütan NefrolitotomiPNL ) ile kurtuldu.

İstanbul’da yaşayan ve uzun süredir böbrek ağrısı şikayeti bulunan 66 yaşındaki Ayten Orulluoğlu, daha önce bir çok hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbreğinde 6 cm çapında taş olduğu tespit edilen Orulluoğlu’na böbreğinin alınması gerektiği söylendi. Böbreğinin alınmasını istemeyen Orulluoğlu ameliyat olmadı. Bir süre sonra ağrıları dayanılmaz hale gelince, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Orulluoğlu’nun sol böbreğinde bulunan taşı böbreğini koruyarak alabileceğini belirtti. Bunun üzerine ameliyat olma kararı veren hasta, yaklaşık 1,5 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Hilmi Çelik operasyon ile ilgili, "Hastamızın yapılan tetkiklerinde sol böbreğinde yaklaşık 6 santimerelik taş bulunduğu belirlenmiş. Operasyon riskli görülmüş ve böbreğinin alınması gerektiği söylenmiş. Kendisi daha sonra bize başvurdu. Ayten hanımın durumunu değerlendirdiğimizde ameliyatı böbreği koruyarak yapılabileceğimizi belirledik. Durumu kendisine ilettik, ardından da Perkütan Nefrolitotomi yöntemini spinal anestezi altında hastamıza uyguladık. Perkütan Nefrolitotomi yöntemi ile hastanın sırta yakın yan tarafından röntgen eşliğinde taşın yerini tespit ederek ufak bir delik açıp bu delikten taşı küçük parçalara ayırarak böbreği temizledik. Hastamızın sağlık durumu iyi” dedi.

Operasyonun ardından ağrıları dinen Ayten Orulluoğlu,” Uzun süredir böbrek ağrım vardı. Yapılan tetkiklerde böbreğimde taş olduğu tespit edildi. Başvurduğum hastanelerde taşın büyüklüğü nedeniyle birlikte böbreğimin de alınması gerektiğini söylediler. Ancak ben böbreğimi kaybetmek istemiyordum. Bu nedenle araştırma yaptım ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdum. İyi ki de başvurmuşum. Böbreğimi kaybetmeden taşlarımdan kurtuldum. Doktoruma ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.

GAZİANTEP 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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