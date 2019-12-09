Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları verildi

DHA

GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 15 gaziye madalya ve beratları törenle verildi. 45 yıl sonra madalyasına kavuşan gaziler duygulu anlar yaşadı.
İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü´nde düzenlenen `Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni´ne Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106´ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı vekili Fetiye Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, gaziler ile STK temsilcileri katıldı.
Törende konuşan Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, "Şehit ve gaziler vatanın tapusunun asli ve müşterek hissedarlarıdır. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, bu vatan uğruna gazi olanlara da minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından gazilere madalya ve beratları protokol üyeleri tarafından verildi. Kıbrıs Gazisi Mehmet Yüksel, 45 yıl sonra madalyasına kavuştuğu için gözyaşlarını tutamazken, 12 yıl önce vefat eden eşi Mehmet Keleş'in madalyasını alan Ayşe Keleş ise, "Eşim bu madalyayı çok bekledi. Onun almasını isterdim" sözleriyle duygulandı.

GAZİANTEP

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:25
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 14:59
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor Taşköprü sarımsağından önce Araban sarımsağı sofralara gelecek
YEREL HABERLER 2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte ...
İnme ve omurilik felcinde rehabilitasyon ile hastanın aktif yaşama geri döndürülmesi hedefleniyor
YEREL HABERLER İnme ve omurilik felcinde rehabilitasyon ile hastanın ...
Kapkaç anı kamerada
YEREL HABERLER Kapkaç anı kamerada
Çekici ile otomobil hırsızlığı Polis yaptığı operasyonla 5 kişilik şebekeyi çökertti
YEREL HABERLER Çekici ile otomobil hırsızlığı Polis yaptığı ...
Tahmazoğlu’ndan hastalara moral ziyareti
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan hastalara moral ziyareti
Şahinbey Ampute farklı kazandı 11-0
YEREL HABERLER Şahinbey Ampute farklı kazandı 11-0
QUICK Sigorta eğitimin sigortası oldu
YEREL HABERLER QUICK Sigorta eğitimin sigortası oldu
Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini darp etti
YEREL HABERLER Kurusıkı tabanca ve sobalı 4 kişi market sahibini ...
Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Cep telefonu hırsızı suçüstü yakalandı
Sanko Park “yöresel ürün günleri” başladı
YEREL HABERLER Sanko Park “yöresel ürün günleri” başladı
GGC 2019 gazetecilik ödülleri şartnamesini açıkladı
YEREL HABERLER GGC 2019 gazetecilik ödülleri şartnamesini açıkladı
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor
Sigarayı bıraktıran iddia Tahmazoğlu iddiaya girdiği müdüre sigarayı bıraktırdı
YEREL HABERLER Sigarayı bıraktıran iddia Tahmazoğlu iddiaya girdiği ...
Gaziantep'te kış mevsiminde sonbahar manzarası
YEREL HABERLER Gaziantep'te kış mevsiminde sonbahar manzarası
Trafik polislerinden kış lastiği uygulaması
YEREL HABERLER Trafik polislerinden kış lastiği uygulaması
Fadıloğlu'ndan kariyer tavsiyeleri Öğrenciler sordu, Fadıloğlu cevapladı
YEREL HABERLER Fadıloğlu'ndan kariyer tavsiyeleri Öğrenciler sordu, ...
Merinos Servi Erdemoğlu Cami açılıyor
YEREL HABERLER Merinos Servi Erdemoğlu Cami açılıyor
Gaziantep Basketbol - Sigortam.net İTÜ: 96-94
YEREL HABERLER Gaziantep Basketbol - Sigortam.net İTÜ: 96-94
Başkan Şahin, vatandaşları halk gününde ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Şahin, vatandaşları halk gününde ağırladı
Şahin, geleceğin mucitlerine sertifikalarını verdi
YEREL HABERLER Şahin, geleceğin mucitlerine sertifikalarını verdi
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - ...
45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER 45 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı
Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 5 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X