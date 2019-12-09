Düğünde havaya ateş açan şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, katıldığı düğünde havaya ateş açan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Fırat Mahallesinde hafta sonu yapılan düğünde bir kişi havaya ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin incelemesi sonrası tüfekle havaya ateş açan kişi belirlenerek gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan şüphelinin adresinde yapılan aramada da 2 ruhsatsız av tüfeği ile 16 dolu ve 4 boş fişek ele geçirildi.

Tüfeklere el koyan polislerin gözaltına aldığı şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilecek.



GAZİANTEP 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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