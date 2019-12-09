Tüfekle oynarken arkadaşını yaraladı

GAZİANTEP'te tamirhanede çalışan Gökhan G., (21) pompalı tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe basınca iş arkadaşı Mert Ahmet Eriş'i (14) ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesinde meydana geldi. Tamirhanede çalışan iki arkadaş, iş yerinde bulunan pompalı tüfek uğraşmaya başladı. Tüfeği eline alan Gökhan G.. yanlışlıkla tetiğe dokununca çıkan saçmalar Mert Ahmet Eriş'in karnına isabet etti. Arkadaşını vuran Gökhan G., iş yerinde bulunan bir otomobille yaralıyı özel bir hastaneye kaldırdı. Silah sesini duyan esnafın haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Mert Ahmet Eriş'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Hastanede bekleyen Gökhan G., ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



GAZİANTEP 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.