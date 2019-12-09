Hırsızlık ve kapkaç şüphelileri suçüstü yakalandı

Gaziantep'te araç aküsü çalan bir şahıs ile kapkaç şüphelisi iki şahıs yapılan çalışmalar ile suçüstü yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri hırsızlık ve kapkaç şüphelilerini yapılan çalışmalarla suçüstü yakaladı. Ekipler, Kepenek Mahallesi'nde bir aracın aküsü çalmaya çalışan şüpheli şahsı suçüstü yakaladı. Yakalanan şahıs, yasal işlemleri sonrası adli makamlara sevk edildi.

Tekstilkent Mahallesinde ise meydana gelen cep telefonu kapkaç olayının 2 şüphelisi çaldıkları cep telefonu ile birlikte suçüstü yakalandı. Şahıslar, yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.

GAZİANTEP 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

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