Gaziantep'te yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu 39 şişe sahte alkol ele geçirildi

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Gaziantep'te yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi piyasadaki sahte, kaçak alkol satışının ve imalatının önüne geçmek için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kepenek Mahallesi'nde bulunan bir depoda yapılan aramalarda toplam 39 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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