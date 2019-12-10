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SANKO Park’tan 5 yıldızlı yılbaşı kampanyası

İHA

Gaziantep'in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi, 2020'ye sayılı günler kala ziyaretçilerini '5 Yıldızlı Yılbaşı Kampanyası' ile karşılıyor.

SANKO Park’tan 5 yıldızlı yılbaşı kampanyası

Gaziantep’in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi, 2020’ye sayılı günler kala ziyaretçilerini ‘5 Yıldızlı Yılbaşı Kampanyası’ ile karşılıyor.
Yeni yıl alışverişlerinin paraya dönüştüğü kampanyada ziyaretçiler, Sanko Park’ta bulunan mağazalardan yaptıkları minimum 20 TL’lik alışveriş ile katılım hakkı kazanabilecek.
Ziyaretçiler fişlerini, Sanko Park içerisindeki bankolara kayıt ettirdikten sonra, en yüksek puanı elde etmeye çalışarak, çekilişsiz kurasız binlerce liralık para kart ve iPhone 11 Pro sahibi olabilecek.
1131 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek kampanyaya katılım, 1130 Aralık tarihleri arası saat 11.0022.00, 31 Aralık tarihinde ise saat 11.0020.00’ de gerçekleştirilecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi www.sankoparkkazandiriyor.com web adresinden ulaşılabilecek.
SANKO Park
2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 adet mağaza bulundurmaktadır.
Sanko Park'ın marka karmasında H&M, Mars Athletic Club (MAC), OXXO, Boyner, Network, Kahve Dünyası, Tekzen, Paşabahçe, Mudo, Beymen, Beymen Club, W Collection, Marks&Spencer, Swarovski, LCW, Media Markt, D&R, Twist, Toyzz Shop, Migros, İpekyol, Kitikate, Kiğılı, Mango, Koton, Flo, B&G Store, Alaçatı Muhallebicisi, L'occitane, GSSTORE, Fenerium gibi markaların yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır.
Sanko Park’ta, 3.389 m2 alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor.
Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.
Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2019 yılına kadar toplamda 450’den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 260 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir.
Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor.

GAZİANTEP

10 Aralık 2019 Salı

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