Minibüsten 42 kilo esrar çıktı, arkasındaki yazı dikkat çekti

GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 42 kilo esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Minibüsün arkasında 'Bu dünyada gülmek istiyorsan ya kaderin güzel olacak ya da kafan' yazdığı görüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, kent girişinde şüphelendiği M.P. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Ekiplerin, eğitimli narkotik köpeği 'Gece' eşliğinde yaptığı aramada, minibüs içerisine yapılmış gizli bölmelerde 42 kilo esrar ele geçirildi. Minibüsün arka kısmındaki 'Bu dünyada gülmek istiyorsan ya kaderin güzel olacak ya da kafan' dikkat çekerken, polis uyuşturucuya el koyarak sürücü M.P.'yi gözaltına aldı.



GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.