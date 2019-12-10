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Başkan Fadıloğlu, üreten yetim annelerini ziyaret etti

İHA

Başkan Fadıloğlu, üreten yetim annelerini ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi’nde açılan meslek edindirme kursu sayesinde meslek öğrenerek para kazanan yetimlerin annelerini ziyaret etti.
Şehitkamil Belediyesi ile İŞKUR Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde uygulanan proje kapsamında yetim çocukların anneleri, bir yandan meslek öğreniyor bir yandan da para kazanıyor. Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim annelerinin işgücü piyasasına katılmasını amaçlayan proje kapsamında 100 yetim annesi eğitim görüyor. Eğitimler, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi tarafından veriliyor. 1865 yaş arasındaki kişilerin yararlandığı kursa katılanlar, günlük 30 TL yevmiye kazanıyor. Toplam 381 saat, 64 fiili işgünü devam edecek kurs sonunda kursiyerlerin giyim konusunda işletme açabilecek seviyeye ulaştırılması hedefleniyor.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan ile birlikte Yetim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ederek açılan kursta eğitim gören annelerle bir araya geldi. Annelerle yakından ilgilenen ve çeşitli konularda taleplerini dinleyen Başkan Rıdvan Fadıloğlu, üretilen ürünleri inceledi. Üretilen ürünleri çok başarılı bulduğunu ve beğendiğini dile getiren Başkan Fadıloğlu, amaçlarının kadınları üretime dahil etmek olduğunu söyledi.
Amacımız, hanım kardeşlerimizin üretim yapmaları
Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; amaçlarının, kursiyerleri önce kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha sonra da aile bütçelerine katkı sağlayabilecek duruma getirmek olduğunu söyledi. Kursiyerlerin çok yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:
“Ben, öncelikle İŞKUR Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Yetim Koordinasyon Merkezi’mizde 100 annemize 4 sınıfta dikiş, nakış kursu veriliyor ve yetim annelerimize ayrıca devletimiz tarafından günlük yevmiyeleri veriliyor. Bizim buradaki amacımız, hanım kardeşlerimizin öncelikli olarak kendi ihtiyaçlarını karşılaması, daha sonra da öğrenmiş oldukları meslekle aile bütçesine katkı sağlayabilecek şekilde üretim yapmaları. Annelerimiz, 3 aylık bir program çerçevesinde çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bu 3 aylık program neticesinde annelerimiz hem sertifikalarını alacaklar hem de 3 ay boyunca günlük yevmiyelerini almış olacaklar. Öte yandan annelerimiz hem çocuklarının çeyizlik ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar.”
Başkanımız, biz yetim annelerinin her zaman yanındadır
Kurstan yararlanan Refiye Açıkgöz, projenin kendilerine büyük destek sağladığını vurguladı. Açıkgöz, “Aile ekonomisine katkı sunmak adına Şehitkamil Belediyemizin ve İŞKUR Müdürlüğünün açmış olduğu dikiş nakış kursuna katıldım. Bu konuda öncelikle Belediyemize ve İŞKUR’a teşekkür ediyorum. Bu proje, yetim annelerine büyük bir destek oluyor. Kursa gelerek hem dikiş nakış öğreniyoruz hem de günlük yevmiyelerimizi alarak aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra burada iyi arkadaşlıklar da ediniyoruz. Evde boş oturmaktansa gelip burada bir şeyler öğrenmek, bizim açımızdan çok güzel oluyor. İlerde almış olduğumuz bu eğitimlerle meslek sahibi olma imkanımız da var. Bugün de sağ olsun Başkanımız bizleri bizzat ziyaret ederek, destekte bulundu. Başkanımız, biz yetim annelerinin her zaman yanındadır, hiçbir zaman desteklerini üzerimizden çekmiyor. Anneler olarak Başkanımızdan her zaman razıyız. Allah da kendisinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP

10 Aralık 2019 Salı

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