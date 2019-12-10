Kış Şampiyonası’ndan 5 madalya ile döndüler

Siyahlı ekibin ayyıldızlı sporcusu Tuğcan Kaytar, müsabaka dönemi boyunca sergilediği performansla ödül kürsüsüne adeta ambargo koydu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) planlı faaliyet raporunda yer alan Paletli Yüzme Açık Yaş Kış Şampiyonası, 69 Aralık 2019 tarihleri arasında Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Büyükler, genç A ve genç B yaş gruplarında gerçekleştirilen yarışlara 72’si kadın, 92’si erkek olmak üzere toplam 164 sporcu katıldı. Suüstü, dip, tüp ve çift palet disiplinlerinde 50 ile 1500 metre mesafelerinde mücadele eden sporcular arasında yerlerini alan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Paletli Yüzme Takımı sporcuları, organizasyonda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak havuzdaki başarı geleneğini sürdürdü.

Yeşilsiyahlı ekibin rekortmen milli sporcusu Tuğcan Kaytar, 200 metre suüstü disiplininde 1.24.97’lik derecesi ile altın, 50 metre dip disiplininde 14.44’lük derecesi ile gümüş, 100 metre suüstü disiplininde 37.36’lık derecesi ile altın, 50 metre suüstü disiplininde 16.44’lük derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu. Tuğcan Kaytar, sezonun devamında da spor kariyeri adına daha büyük başarılara imza atacağının da sinyallerini verdi.

Sezonun ilk yarışını başarıyla tamamladık

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) yeni sezon etkinlik programının ilk yarışması olan Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası’nı başarıyla tamamladıklarını kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarış sonrasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“TSSF Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Kış Şampiyonası’na 23 spor kulübünden 164 sporcu ödül kürsüsü heyecanı yaşamak için palet vurdu. Milli sporcumuz Tuğcan Kaytar, erkeklerde en çok altın madalya kazanan sporcu oldu. İyi bir hazırlık döneminin ardından Tuğcan’ın suüstü disiplinindeki 6 yarışın üçünde altın madalya kazanması sezonun geneli açısından mutluluk verici. 50, 100 ve 200 metre suüstü yarışlarında altın madalyalarla gururlandık. Yine sporcumuz Halil İbrahim Şahin’in 1500 metre suüstü disiplininde 15.06.44’lük derecesi ile 3. olması bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Sporlarımız bu yarışı başarıyla tamamladılar. Şimdi hedefimiz bu başarıyı sezonun geneline yaymak. Başarılarda emeği geçen tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum.”

GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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