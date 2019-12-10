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Gaziantep FK ilk kez kalesini gole kapattı

İHA

Süper Lig'de oynadığı 13 maçında tamamında ağlarında gol gören Gaziantep Futbol Kulübü, 14. haftada 00 sona eren Konyaspor müsabakasında kalesini ilk kez gole kapamış oldu.

Gaziantep FK ilk kez kalesini gole kapattı

Süper Lig’de oynadığı 13 maçında tamamında ağlarında gol gören Gaziantep Futbol Kulübü, 14. haftada 00 sona eren Konyaspor müsabakasında kalesini ilk kez gole kapamış oldu.
Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Konyaspor ile 00 berabere kaldı. İlk 13 haftanın tamamında kalesinde gol gören Gaziantep temsilcisi, Konyaspor maçıyla birlikte ilk kez bir müsabakayı gol yemeden bitirdi. Şimdiye kadar kalesinde toplam 24 gol gören ve tüm maçlarda rakiplerine geçit veren tek takım olarak farklı bir istatistiğe imza atan Gaziantep Futbol Kulübü, böylece şansızlığını da kırmış oldu.
Gaziantep FK, ligin ilk 13 haftasında Fenerbahçe (50), Gençlerbirliği (41), Sivasspor (11), Beşiktaş (32), Rizespor (12), Göztepe (11), Başakşehir (12), Trabzonspor (41), Alanyaspor (11), Ankaragücü (12), Galatasaray (02), Antalyaspor (11) ve Denizlispor (12) oynadığı maçların hepsinde gol yedi.

4 haftalık galibiyet hasreti
Konyaspor maçının ardından ardından hem zorlu bir deplasmandan puan çıkarmanın hem de kalesini ilk kez gole kapatmanın sevincini yaşayan Gaziantep, pazar günü oynayacağı Kayserispor mücadelesiyle de 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek isteyecek.

GAZİANTEP

10 Aralık 2019 Salı

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