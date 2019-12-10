Büyükşehir’den 3 günlük okuma kampı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü’nce ortaokul öğrencilerine yönelik 3 gün boyunca süren okuma kampı düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlikte, çocukların okuma alışkanlığının kazandırılması amaçlandı.

Büyükşehir, okuma kültürünü güçlendirmek için yürüttüğü eğitim çalışmalarına ivme kazandırdı. Zaman ve mekan kavramını ortadan kaldırarak öğrencilerin okuma alışkanlığına dönük farkındalık çalışmalarıyla dikkati çeken büyükşehir, çocukların boş vakitlerini avantaja dönüştürdü. Büyükşehir tarafından etkinlikler kapsamında çocuklar, cami avlusunda, kütüphanede, dersliklerde ve piknik alanlarında kitap okudu.

Kampta görevli öğretmen Hasibe Kırmacı, Büyükşehir Belediyesi’ne yapmış olduğu okuma etkinliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bu gibi programların devamının gelmesini istiyoruz. Geride bıraktığımız etkinliklerin çocukların yaşamında önemli bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Yeni neslin, kitap okuma temasının yer aldığı bu gibi faaliyetlerin devamına ihtiyacı var” dedi.

Kampa katılan ebeveynler, düzenlenen okuma etkinliği hakkında memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal çalışmalarında çocuklara verdiği eğitim desteğinin süreklilik kazanmasının kendilerini mutlu edeceğini aktardı.

GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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