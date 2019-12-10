Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi GÜSEM’de başladı

*Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi vermeye başladı. Gaziantep Üniversitesi, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı'na başvuru yapmış ve gerekli izin alınarak Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi vermeye yetkilendirildi.

Gaziantep Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde ve Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi koordinatörlüğünde Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi 1. Grup Eğitimi 36 saat olmak üzere GAÜN Hukuk Fakültesi Doktora Salonu’nda eğitim gerçekleştirildi. 18 Kişinin katıldığı eğitimde, katılımcılara İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar ve Konkordato Hukuku ile Muhasebe, Finans ve İşletme Yönetimi alanında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından belirlenen konular anlatıldı. Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Konkordato Komiserliği Temel Eğitimleri devam ediyor. İkinci grup eğitimi 14 22 Aralık 2019 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek. Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi koordinatörü GAÜN Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Erdoğan ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Alsu tarafından eğitim boyunca öğrencilere Konkordato ile ilgili teorik ve pratik bilgiler verildi. Konkordato Komiserliği yapmakta olan eğitimcilerimiz Konkordato sürecinde yaşamış oldukları deneyimlerini kursiyerler ile paylaşarak bu kapsamda eğitim daha etkin gerçekleştirildi. GAÜN Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Erdoğan, Gaziantep Üniversitesi’nin her konuda olduğu gibi bu konuda da bölgesinde öncü olarak Konkordato Komiserliği Temel Eğitimini düzenleyerek çevre illerden kursiyerlerin bu eğitimi almasına imkân tanıdığını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan, “Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi için kayıtlarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Gaziantep ilinde ve çevre illerde ikamet eden tüm Konkordato Komiseri olmak isteyenleri eğitimimize davet ediyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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