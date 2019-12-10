Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtıyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ihtiyaç sahibi ailelere soğuk kış günlerinde de elini uzatmaya devam ediyor. Yedi Başak, ihtiyaç sahiplerine kışın ihtiyaç duydukları yakacak odun ve kömürün yanı sıra battaniye, mont, bere ve eldiven gibi kışlık giyim eşyası yardımında da bulunuyor.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği zor koşullar altında kışı geçirmeye çalışan ailelere destek olmaya devam ediyor. Dernek, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak yapılan gıda yardımlarının yanı sıra kışı da rahat geçirebilmeleri için yakacak odun ve kömür ile soba, battaniye, mont, halı, kilim, kaban, ayakkabı, atkı, bere, eldiven gibi yardımlara devam ediyor.

Yedi Başak, kayıt altına alınan muhtaç ailelere yardımseverlerin desteği ile ulaştırdığı yardımları kapı kapı, ev ev gezerek teslim etmeyi de ihmal etmiyor. Yurt içi ve yurt dışında mazlumların umudu olan, yaptığı ayni ve nakdi yardımlarla gönül köprüsü oluşturan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, kış aylarından yaptığı bu yardımlar ile de üşüyen yüreklerin içini ısıtıyor.

Yapılan yardımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, “Kış Üşütür, Kardeşlik Isıtır sloganı ile yapmış olduğumuz kış yardımlarımız hayırseverlerimizin desteği ile hız kesmeden devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerimize odun, kömür, kışlık giyim eşyası, çocuklarımıza mont, bere, eldiven, ayakkabı desteğinde bulunuyoruz. Kış mevsiminin kendini hissettirdiği şu günlerde üşüyen yürekleri ısıtma gayreti ile saha çalışmalarımıza devam ediyoruz. Saha ekiplerimizin incelemelerine göre en çok yakacak yardımına ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Daha fazla muhtaç aileye ulaşmak için yardımsever halkımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Bulut, yardım çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayan bağışçılara da teşekkür ederek, “Bağışçılarımıza da yardım ulaştırdığımız temiz yürekler adına sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Afrika’daki yardımlar da sürüyor

Yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü olarak çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, diğer yandan Afrika’da su kuyusu çalışmaları, adak, akika ve şükür kurbanı organizasyonları, gıda yardımları ve köy okullarına kırtasiye desteğine de devam ediyor.

Konu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mustafa Bulut, “Özellikle vergi mükellefi olan vatandaşlara da çağrıda bulunuyorum. Gıda Bankası statüsünde çalışan Yedi Başak İnsani Yardım Derneğine gıda, temizlik malzemesi, giyim ve yakacak ürünlerini bağışlamaları durumunda bu vatandaşların vergisinden düşülebiliyor” diye konuştu.

GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

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