5. Altın Baklava Film Festivali ile sinemaseverler Gaziantep’te

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından düzenlenerek patenti alınan ve bu yıl uluslararası nitelik kazanan “Altın Baklava Film Akademisi 5. Uluslararası Öğrenci Film Festivali” film gösterimleri ve sinema atölyeleri ile başladı.

HKÜ tarafından gelenekselleşerek her yıl yapılan Altın Baklava Film Festivalinin başlamasıyla sinema severler Gaziantep’te bir araya geldi. Kurmaca ve belgesel film kategorilerinde yurt içi ve yurt dışında okuyan bütün üniversite öğrencilerine açık olan 5. Altın Baklava Film Festivali, yarışmacıların kıyasıya yarıştığı film şölenine dönüştü.

Film festivalinin ilk gününde açılış konuşmalarını HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan ve ünlü yapımcı ve yönetmen Prof. Dr. Dragan Milinkovic Fimon yaptı.

“Film festivaliyle global alana açılma imkanı yakaladık”

Geleneksel olarak yapılan Altın Baklava Film Festivaliyle global alana açılma imkanını yakaladıklarını söyleyen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "HKÜ İletişim fakültesinin temel amaçlarından biri alanında girişimci insanlar yetiştirmek. Filmlere baktığımda heyecan ve umut verici filmler. Bu filmler geleceğin genç yapımcılarının işaretlerini veriyor. Büyük bir sabır isteyen Altın Baklava Film Festivalini gerçekleştirmek için çok kıymetli iş yaptılar kendilerini sizin huzurunuzda kutluyorum. HKÜ Genç girişimci yenilikçi bir üniversite. Yedi fakültemiz var. Her bir fakültemizin bilincil amaçlarından biri girişimci olmak. HKÜ İletişim Fakültesinin temel amaçlarından biri de alanında girişimci insanlar yetiştirmek. Girişimci iletişimciler yetiştiren İletişim Fakültesi olarak bölgede öncü bir rolümüz var, bu rolümüzü yerine getirmeye çalışıyoruz. HKÜ’nün müthiş eğitim kadroları ve öğretim kadroları var. Müthiş tecrübelerini bölgenin öğrencilerine ve hatta uluslararası alana yaya bilecek kadrolarımız var bu anlamda. Bu kadronun ve yapılan uluslararası festivaller sayesinde, global alana açılma imkanını yakaladık. Bundan sonra gelecek bizim için çok daha önemli. Kendimizi global şekilde nasıl konumlandıracağız bu festival bize buna gösterecek Ben HKÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan’a sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” dedi.

“Festival zamanları sosyalleşmek için çok önemli”

Festival zamanlarının sosyalleşmek için çok önemli bir dönem olduğunu ifade eden HKÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Küçükerdoğan, “Gelen yabancı arkadaşlarımızla tanışmanızı onlarla projeye hazırlanmanızı bekliyoruz. İnanılmaz harika hikayeler bulup paylaşım içinde bulunacaksınız. Dünyaya açılmak için tek eksiğimiz ingilizceyi biraz geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için gerekli kurslar yapacağız. Hep beraber şehrimizi gezin,filmlerimizi izleyin. Hepinize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Dragan ile Bilkent Üniversitesi HKÜ’de

Altın Baklava Film Akademisinin ilk gününde film gösterimleri ve sinema atölyeleri yer aldı. Ünlü Yapımcı ve Yönetmen Prof. Dr. Dragan Milinkoviç’in Fimon’un atölyesinde, “Bir Fincan Türk Kahvesi” filminin gösterimi ve üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. Bilkent Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ise Altın Baklava Film Festivaline “Pitch Perfect / Mükemmel Sunum” konulu atölyeleri ile konuk oldu.

Ünlü juri isimleri Altın Baklava için Gaziantep’te

Juri başkanlığını ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav’ın yaptığı festivalde Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu gibi birbirinden değerli ünlü jüri isimleri filmleri değerlendirecek. Çeşitli konularda kurmaca ve belgesel filmlerin yarıştığı festivalde görkemli bir gala gecesi ile her iki kategoriden ilk üçe giren filmler juri üyeleri tarafından ödülüyle buluşacak. Üç gün sürecek olan ve bu yıl beşincisi yapılan film festivali yoğun ilgi görmesi bekleniyor

GAZİANTEP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:20

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.