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Gaziantep'te 83 araç trafikten men edildi

İHA

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 2 bin 596 araç kontrol edilirken toplamda 696 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı, 83 araç ise trafikten men edildi.

Gaziantep'te yapılan trafik kontrollerinde 2 bin 596 araç kontrol edilirken toplamda 696 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı, 83 araç ise trafikten men edildi.
Gaziantep'te rutin olarak yapılan trafik kontrolleri devam ediyor. Kentte, 10 Aralık 2019 Salı günü il merkezi ve şehirler arası kara yollarında yapılan kontrollerde 2 bin 596 araç kontrol edildi.
Bu kapsamda trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 70 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 5 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 12 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 5 sürücüye ve 5 yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 595 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 696 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
Kontrollerin ardından 83 araç trafikten men edilirken 4 sürücü belgesine de el konuldu.

GAZİANTEP

11 Aralık 2019 Çarşamba

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