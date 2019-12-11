GKV Özel Ortaokulunda “Barış Elçileri” görev başında

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında yürütülen Barış Elçileri projesi kapsamında ortaokulda da barış elçileri seçilerek göreve başladı.

Okulda arkadaş grupları arasındaki şiddeti, anlaşmazlıkları en aza indirgemeyi hedefleyen Barış Elçileri Projesi uzun yıllardır GKV Özel Okullarında uygulanıyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu rehberlik öğretmenleri Gökçe Bekar ve Suzan Bağcı rehberliğinde yürütülmekte olan “Barış Köşesi” projesi kapsamında “Barış Elçisi” olarak seçilen öğrenciler göreve başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu rehberlik öğretmenleri Gökçe Bekar ve Suzan Bağcı projenin dana önce ilkokul da uygulandığını elde edilen başarılı sonuçların ardından ortaokul öğrencilerine yönelikte gerçekleştirileceğini ifade ederek, “Barış Elçileri, iletişim becerileri gelişmiş, farklılıklara saygılı, öfke yönetimini sağlayabilen bireyler arasından seçiliyor. Her sınıftan ayda bir kez olmak üzere bir öğrenci yeni barış elçisi seçiliyor. Barış Elçisi olarak seçilen öğrenciler dünya barışına katkı sağlamak için çalışmalar yapıyorlar. Proje öğrencilerin birçok yönden gelişmesine de önemli katkılar sağlıyor. Öğrenciler çatışma çözme becerilerini öğrendikten sonra kendi anlaşmazlıklarını bir yetişkin yardımına ve desteğine başvurmadan bizzat kendileri çözebilir hale gelirler. Öğretmen yardımına çok seyrek başvurulacağı için öğretmenlerin zamanlarının önemli bir bölümünün öğrenme ve öğretme sürecine ayrılmış olacaktır. Kazanılan beceriler öğrencilerin öz saygı, öz düzenleme ve öz güven becerilerinin gelişimine katkıda bulunacaktır. Öğrenciler ve öğretmenler arasında yaşanan tansiyonu düşürecektir” dedi.

Barış elçileri rozetlerini taktı

EylülEkim ayında ilk kez Barış Elçileri olarak seçilen öğrencilere yapılan törenle Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, “Barış Elçisi" rozetlerini teslim etmişti. Kasım ayında seçilen yeni barış elçilerine rozet teslim töreninde arkadaşları rozetlerini teslim ederken, görevlerini başarıyla tamamlayan elçilere ise başarı sertifikaları takdim edildi.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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