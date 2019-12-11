HKÜ’de 12 Aralık 2019 Perşembe 18.30’da RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, HKÜ Mütevelli Heyeti, birbirinden değerli jüri üyeleri ve konukların katılımı ile “HKÜ Radyo Açılışı” ve 19.00’da HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde “Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali Gala Gecesi ve Ödül Töreni” gerçekleştirilecek.

Altın baklava, sinemaseverleri Gaziantep’te buluşturacak

Kurmaca ve belgesel kategorilerinde, öğrencilerin başvuruları arasından birbirinden değerli jüri üyeleri tarafından nitelikli bulunan kısa filmlerin ödüllendirileceği Festival, sinemaseverleri Gaziantep’te buluşturmaya hazırlanıyor. Gelenekselleşen ve bu yıl “uluslararası” nitelik kazanan Festivalin, Gala Gecesi ve Ödül Töreni 12 Aralık’ta Gaziantep’te Hasan Kalyoncu Üniversitesinde gerçekleşecek. 24 ülkeden 200’ü aşkın filmlerin başvurusu alan “Altın Baklava Film Festivali Gala Gecesi ve Ödül Töreni” ile başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenlerin elinden verilecek.

Dev jüri kadrosu ile uluslararası bir festival

Türkiye’nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan “Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivalinin” jüri başkanlığını ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yapacak. Her yıl birbirinden ünlü sanatçıları ağırlayan festivalin diğer jüri üyeleri ise Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu olacak.

Film atölyeleri ve sanatçı söyleşileri

Sinemaya ilgi duyan, halihazırda sinema ile uğraşan, sinema ile tanışmak isteyen bireylere kendilerini göstermek için bir fırsat oluşturacak V. Altın Baklava Film Festivali, birbirinden renkli söyleşilere, film gösterilerine ve sinema atölyelerine imza atacak. Üç gün sürecek olan festivalin Gala ve Ödül Töreni öncesinde ise ünlü jüri üyeleri Oyuncu Kerem Alışık, Oyuncu Cansel Elçin, Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile söyleşi yapılacak. Birbirinden değerli konukların yer aldığı festivalde yine Oyuncu Ebru Şahin, “Benim Adım Melek” Yapımcısı ile Dizi Oyuncuları ve “Off the Record” Yavuz Donat ile Şebnem Bursalı Söyleşisi ve imza günü yer alacak.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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