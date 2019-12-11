Büyükşehir’den “Antep’in Kurtuluşu” temalı müzik şöleni

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep’in kurtuluşunun 98’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Türk Halk Müziği Topluluğu Kurtuluş Destanı Konseri” düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Antep’in kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla Onat Kutlar Konferans Salonu’ndaki konser izleyenleri, büyüledi. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, yöresel halk müzikleriyle dinleyicileri müzik şöleni yaşattı. Türk Halk Müziği Korosu, Sanat Yönetmeni Yaşar Seçkin öncülüğünde; “Bir Sandığım Vardı”, Bir Fırtına Tuttu Bizi”, “Eledim Eledim, “Ayağına Giymiş Sedef Nalini”, “Benden Selam Olsun Bolu Beyine”, “Çorabını Ördüğüm, “İndim Geldim Silifke’den Bu Yana”, “Dönem Zülüflerin Deste Deste”, “Yastadır Ey Deli Gönül, “Antep Övmesi”, “Yol Verin Dağlar”, “Antepli Gelin”, “Ben Gittim Bir Geyiğin Avına”, “Karanfil Olacaksın” eserlerini seslendirdi.

Öte yandan Halk Oyunları Grubu’nda yer alan; Emine Polat, Seda Karataş, Ahmet Uğur Vural, Seda Tayfa ve İhsan Yıldız’ın performansları göz doldurdu. Yavuzeli Kaymakamı Ramazan Taşkın, konseri ilgiyle takip etti.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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