Lezzetli pastalar yapmanın yolu Şehitkamil’den geçiyor Kadınlar, pastacılığın tüm ayrıntılarını ustasından öğreniyor

Şehitkamil Belediyesi tarafından açılan pastacılık kursuna katılan kadınlar, ustasından; pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerini en mükemmel şekilde yapmayı öğreniyor. Mesleki eğitimlere yönelik kursları başarıyla tamamlayan kadınlar, öğrendikleri bilgiler ışığında isterlerse işletme açıyor isterlerse de sevdikleri için lezzetli ikramlar hazırlıyorlar.

Şehitkamil Belediyesi Hanımlar Lokalinde açılan Temel Pastacılık Kursu, kadınların lezzet durağı olmaya devam ediyor. Periyodik olarak açılan kurslardan yararlanan kadınlar, pasta yapımında önemli püf noktaları, eğitmenlerden uygulamalı olarak öğreniyor. Bir yandan lezzetli pasta yapımını öğrenen kadınlar diğer yandan da kurs ortamındaki arkadaşlıklarıyla stresten ve sıkıntıdan uzak keyifli anlar yaşama olanağı buluyor. İşletme sahibi olmaları için gereken bilgi ve beceriyi kazandırmak amacıyla verilen eğitimler sonunda isteyen kadınlar, kendi işletmelerini açarak ekonomik özgürlüklerini elde edebiliyor. İşletme açmayan kadınlar ise aile üyeleri ve misafirleri için birbirinden lezzetli pasta çeşitleri hazırlayabiliyor.

Temel Pastacılık Kursu’na katılan kadınlar, sağlanan olanakların kendilerini çok memnun ettiğini ifade etti. Yeni bilgiler öğrenerek lezzetli ürünler yaptıklarını dile getiren kadınlar, evde boşa zaman geçirmek yerine faydalı bilgiler öğrendiklerini anlattılar. Sağlanan imkanların yeni kariyer planlamaları yapmalarına da zemin oluşturduğunu belirten kadınlar, lezzet yolculuklarının nasıl başladığını da anlattılar.

“Tüm ev kadınları ücretsiz yararlanabilir”

Kendini geliştirmek isteyen herkesi kurslara beklediklerini aktaran Hanımlar Lokali Pastacılık Kursu Eğitmeni Tuğba Tunalı, “Hanımlar Lokali’nde pastacılık kursu veriyoruz. Haftanın 5 günü 120 öğrencimiz ile birlikte çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz, kursumuza gelerek burada yaş pasta, kuru pasta, kurabiye ve çeşitli hamur işlerini öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz, yaptıkları pastaları satarak para da kazanabiliyorlar. Böylelikle aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kursiyerlerimiz pasta eğitiminin yanında burada hoş ve güzel vakit de geçiriyorlar. Kursiyerlerimiz; arkadaşlık ortamı kuruyorlar, pasta hakkında teknik bilgiler alıyorlar, bildiklerini bir biriyle paylaşarak hoş ve güzel vakit geçiriyorlar. Buradan tüm ev hanımlarımıza da sesleniyoruz, kursumuza gelerek ücretsiz bir şekilde bu kurstan faydalanabilirler” dedi.

“Çok kaliteli vakit geçiriyoruz”

Yeni bilgiler öğrenmek, pasta yapımı konusunda kendisini geliştirmek için kursa başladığını kaydeden kursiyer Ayşe Dağbudak, “Emekliyim. Pastacılık bilgimi daha fazla geliştirmek için bu kursa katıldım. Hocamız, bu konuda çok deneyimli. Kuşta her şey gayet güzel gidiyor. Bu kursu tüm hanımlara tavsiye ediyorum. Burada pastacılığa dair birçok bilgi öğreniyoruz. Hocamız, pastaların daha lezzetli yapılması için yapılması gerekenleri bize anlatıyor. Yaptığımız yanlışların doğrularını öğreniyoruz. Neyi nerede ve ne zaman kullanacağımızı öğreniyoruz. Belediyemize kadınlara böyle bir imkan sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Hocamıza da verdiği bilgiler ve ilgisi için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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