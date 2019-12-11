Polisin araması cephanelik gibi silah bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlara yaptığı aramada (3) adet AK47 Kalaşnikof, (4) adet AK47 Kalaşnikof, (185) adet 7.65 mm mühimmat, (2) adet otomatik tabanca, (18) adet av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı KOM Şb. Müdürlüğü unsurları tarafından Şehitkamil İlçesi, Işıklı Mahallesi mülki sınırları içerisinde, şüpheli şahıslara ait ikamet, işyeri yapılan aramada, 3 adet AK47 Kalaşnikof P.Tf., 4 adet AK47 Kalaşnikof P.Tf. şarjörü, 185 adet 7.65 mm mühimmat, 2 adet otomatik tabanca (she marka), 4 adet otomatik tabanca şarjörü, 40 adet tabanca mermisi, 1 adet Vizör tabanca, 2 adet Vizör tabanca şarjörü, 18 adet av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, A. Bilen (63), M. Bilen (30), A. Bilen (33) ve İ. Bilen (38) isimli şahıslar şüpheli şahıslar gözaltına alınıp adli mercilere sevk edildi.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:26

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:00

AKŞAM 17:21

YATSI 18:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.