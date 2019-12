Genç krampon, milli takım kapısını araladı Futbol akademileri üretime devam ediyor TÜFAD Gaziantep’ten altın değerinde çalışma

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, yeşil sahanın genç yıldızlarını Gaziantep ve Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor. Yeşilsiyahlı kulüpte U14 yaş kategorisinde forma giyen Ali Can Akçay, bölge karmasına seçilerek Milli Takım’a giden yolda önemli bir kapı açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu Adana Bölgesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen U14 Yaş Grubu Milli Takım Bölge Karması seçmesinde 65 sporcu, karmaya girmek için yeşil sahada performanslarını sergiledi. Adana bölgesi antrenörleri tarafından gerçekleştirilen seçmede Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı’nda forma giyen Ali Can Akçay da bölge karmasına davet edilerek Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi teknik heyetine büyük gurur yaşattı.

Altyapı organizasyonunun önemi çok büyük

Şehitkamil Belediyesi Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bölge karması seçmelerinin ardından yaptığı değerlendirmede altyapı organizasyonunun önemine dikkat çekti. Başkan Fadıloğlu, “Ülkemizde futbol branşı başta olmak üzere diğer branşlarda altyapı organizasyonuna gerçek anlamda önem veren kulüp ve kurum sayısı oldukça sınırlı sayıda. Şehitkamil Belediyesi çatısı altında yürüttüğümüz gerek futbol eğitimi faaliyetleri, gerek müsabık faaliyetler plan ve sistem dahilinde yürütülüyor. 619 yaş aralığında sporcu havuzunda öğrencilerimizi hedefledikleri noktaya ulaştırmak adına hummalı bir mesai yapılıyor. Futbolcularımız, yeşil sahalarda verdiği emekleri eğitim sisteminde üst kademelere geçerek, üst liglere transfer olarak ve federasyon karmalarına davet edilerek alıyorlar. U14 Yaş Grubu Milli Takım Bölge Karması seçmesine davet edilen sporcumuz Ali Can Akçay, bu durumun en güzel örneği. Her dönem mutfak olarak adlandırdığımız altyapılarımızda üretim devam ediyor. Ortaya çıkan sonuçlar, Gaziantep ve Türk futbolu adına bizleri çok mutlu ediyor. Sporcumuzu kutluyorum. Yerel altyapı liglerinde faaliyet gösteren tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

