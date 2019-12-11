Kablo hırsızları yakalandı

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Gaziantep’in Nizip ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 4 kişi çaldıkları koblalarla beraber yakalandı.

Gaziantep’in Nizip İlçesi Gürbaşak Mahallesinde Türk Telekom'a ait telefon direklerindeki kabloları çalmaya çalışan M.D., İ.D., S.D. ve A.D. isimli şahıslar 2 araçla birlikte yakalandı. Polsisin araçlarda yaptığı aramada hırsızlıkta kullanılan suç unsurları ele geçirildi. Polisin çalışmaları sonucu son üç günde bölgede çalınan Türk Telekom'a ait kablo hırsızlığı olaylarının faillerinin bu şahıslar oldukları tespit edildi. Şüpheliler adliyey sevk edildi.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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