GTO Tam açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTO Tam açıldı

İHA

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve ticari uyuşmazlıklarda çözümün adresi olacak "GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini" (GTO TAM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açtı.

GTO Tam açıldı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) bünyesinde kurulan ve ticari uyuşmazlıklarda çözümün adresi olacak “GTO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezini” (GTO TAM) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açtı.
Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Odasını başarılarından dolayı kutladı.
GTO’da gerçekleştirilen açılış töreni Gaziantep Valisi Davut Gül, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Bölge ve Gaziantep adli yargı temsilcileri, Bölge Oda ve Borsa Başkanları, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GTO TAM Hakem Heyeti, GTO Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’in Türkiye ekonomisine katkısının takdire şayan olduğunu ifade ederek, GTO’yu başarılı çalışmaları, örnek projeleri ve aldığı ödüllerden dolayı kutladı.
“Türk iş dünyasının başkanı olarak Gaziantep’in başarısıyla, Gaziantep’in yıldızı olan girişimcilerimizle gurur duyuyorum” diyen Hisarcıklıoğlu, “Bu yıldız vesilesiyle girişimcilerimize en iyi şekilde hizmet eden Gaziantep’teki tüm Oda ve Borsalarımızı da yürekten kutluyorum. Şuan içinde olduğumuz Gaziantep Ticaret Odamızı başarılı çalışmaları, örnek projeleri ve aldığı ödüllerden dolayı yürekten kutluyorum. Suriyeli üyelerimiz için kurmuş oldukları Suriye Masası projesi için de ICC’de tüm dünya Odaları arasında ödül aldı Gaziantep Ticaret Odamız. Yine geçtiğimiz günlerde EFQM ödülü yani “Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi” alan 3. Odamız, ancak daha da önemlisi bu ödülü alan ilk Ticaret Odamız oldu. GETHAM, GTO Suriye Masası, GTO Akademi ve Mesleki Yeterlilik Merkezi gibi örnek projeleriyle üyesinin 120 yıldır hizmetinde olan Gaziantep Ticaret Odamızı tebrik ediyorum” dedi.
“Bu aynı zamanda, bir kazankazan yöntemi”
Arabuluculuk sisteminin aynı zamanda bir kazan kazan sistemi olduğunu dile getiren Rifat Hisarcıklıoğlu, “İş dünyası olarak, her zaman şikâyet ettiğimiz konuların başında, aşırı dosya yükü sebebiyle, yargı sisteminin yavaş işlemesi gelmiştir. Hemşehriniz, Adalet Bakanımız Gül, burada önemli yapısal reformlara imza attı. Alternatif çözüm yollarının devreye girmesini sağladı. Arabuluculuk sistemini ülkemizde başlattı. Bu aynı zamanda, bir kazankazan yöntemi. Zira insanlar, zaman kaybından ve maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçten, yargı sistemimizse önemli bir iş yükünden kurtuldu. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu güçlendi. Dolayısıyla arabuluculuk, toplumsal barışa da katkı sağladı” şeklinde konuştu.
“Hukuk ekonominin temel direğidir”
Hukuk sisteminin sadece devletin değil, ekonominin de temel direği olduğuna vurgu yapan TOBB Başkanı, “İş dünyası olarak şuna inanıyoruz. Hukuk sistemimizi daha sağlıklı ve daha iyi işler hale getirme konusunda ne kadar başarılı olursak, ülkemiz ve ekonomimiz o kadar güçlü hale gelir. Dolayısıyla, Türk özel sektörü, yargı sistemini güçlendirecek, kapasitesini ve etkinliğini artıracak, her düzenlemeyi destekledi. Desteklemeye de, devam edecek. GTO Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’nin üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Çözümün parçası olmaya çalışıyoruz”
GTO TAM’ın açılış töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Düsturumuz sorunun değil, çözümün parçası olabilmek” diyerek, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin bu bakış açısından hareketle kurulduğunu, uyuşmazlıkların iş yükü ağır olan resmi yargı organları yerine, GTO TAM aracılığı ile çözüme kavuşturulacağını belirtti.
Ticari faaliyetler yürütülürken yaşanan anlaşmazlıkların hem maddi hem de manevi zararlara sebep olduğunu, en önemlisi zaman kayıpları yaşattığını dile getiren Başkan Yıldırım, “İş yaşamında yeri geliyor zaman, paradan daha değerli oluyor. Uzun süren davalarda, gereksiz zaman ve itibar kaybı yaşanabiliyor. Çözüme kavuşmayan, yıllarca mahkemelerde çözüm için sıra bekleyen uyuşmazlıklar ekonominin damarlarını da tıkıyor ne yazık ki. Tahkimin esnek yapısı sayesinde, usulden kaynaklanan gecikmeler de yaşanmıyor. Tahkim merkezinin bir diğer önemli avantajı da gizlilik. Tahkime üçüncü şahıslar giremiyor ve iki tarafın rızası olmadan kararlar yayınlanmıyor. Böylece taraflar ticari sırlarını koruyabiliyor. Tahkimde aleniyet söz konusu olmadığı için, uyuşmazlığın çözüm süreci ve verilen kararın gizli kalması mümkün. Biz de GTO TAM ile 20 bini aşkın üyemizin ve tüm şehrin ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarını önleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.
“Hisarcıklıoğlu’ndan 3 önemli konuda destek talebi”
Konuşmasında Gaziantep iş dünyasının yaşadığı sorunları da dile getiren Yıldırım, “Madem başkanımız burada, madem konu çözüm, arabuluculuk madem başkanımız Ankara’daki sesimiz, gücümüz. Kendilerine Gaziantep iş dünyası adına birkaç konuyu da iletmek istiyorum” diyerek, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan destek talep etti.
“EBelgeye geçiş zorunluluğu”
EFatura ve EDefter zorunluluğunda belirlenen brüt satış hasılatı limitinin yükseltilmesi ve geçiş süresinin de uzatılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, aksi takdirde yeni bir külfet doğacağını ifade etti.
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
Çözülmesi gereken bir diğer konunun da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili olduğunu aktaran Yıldırım, “Hayatımıza giren KVKK, yönetim, insan kaynakları, bilişim, hukuk gibi alanlarda dönüşüm demek, yükümlülükler demek. Bu kanun çerçevesinde üyelerimizden gelen yoğun talep VERBİSVeri Sorumluları Kayıt Sitemine kayıt için belirlenen son tarihin 31 Aralık tarihinin uzatılması yönünde.
Bu tarih kamu kurum ve kuruluşları için belirlenen 30 Haziran’a kadar uzatılması noktasında da desteklerinize ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.
Özellikle kamuya iş yapan müteahhitlerin öngöremedikleri döviz kuru artışları, enflasyon artışı, 20162017 birim fiyatları ile alınan işler sebebiyle zor durumda olduklarını söyleyen Başkan Yıldırım, oluşan fiyat farkının telafisi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.
Yıldırım, “Yeni bir tasfiye kararnamesi çıkartılarak, tasfiye müracaatları reddedilmiş, teminat mektupları ve geçici kabulleri irat kaydedilen yüklenicilere yeniden tasfiye hakkı verilmeli. Gaziantep iş dünyası olarak bu konularda Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan Ankara ile aramızda köprü olmasını istiyoruz” diye konuştu.
Hisarcıklıoğlu GETHAM’ı da ziyaret etti
Tören öncesinde Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi GETHAM’ı ziyaret eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. İnceleme sırasında Başkan Yıldırım, Türk iş dünyasının başkanına, Zeugma antik kentte bulunan ticari mühürlerin günümüz teknolojisi ile birleştirerek GETHAM’da üretilen, Gaziantep’in ticaret kültürünün tarihsel simgelerini hediye etti.

GAZİANTEP

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:21
  • YATSI 18:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi düzenlediği kurslarla meslek sahibi yapıyor
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi düzenlediği kurslarla meslek ...
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beni provoke ettiler
YEREL HABERLER Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beni provoke ...
Sumudica Konyaspor maçında yaşananları anlattı! Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica: "Ben o hareketi Konya taraftarına yapmadım"
YEREL HABERLER Sumudica Konyaspor maçında yaşananları ...
Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 70´i anlaşmayla sonuçlanıyor
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk sistemi ile davaların ...
Kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Kablo hırsızları yakalandı
Genç krampon, milli takım kapısını araladı Futbol akademileri üretime devam ediyor TÜFAD Gaziantep’ten altın değerinde çalışma
YEREL HABERLER Genç krampon, milli takım kapısını araladı Futbol ...
Polisin araması cephanelik gibi silah bulundu
YEREL HABERLER Polisin araması cephanelik gibi silah bulundu
İslahiye'de renk cümbüşü
YEREL HABERLER İslahiye'de renk cümbüşü
Lezzetli pastalar yapmanın yolu Şehitkamil’den geçiyor Kadınlar, pastacılığın tüm ayrıntılarını ustasından öğreniyor
YEREL HABERLER Lezzetli pastalar yapmanın yolu Şehitkamil’den ...
Büyükşehir, kent hafızasını güçlendiriyor 130 yıllık kütüphaneye ait defter, kent arşivinde
YEREL HABERLER Büyükşehir, kent hafızasını güçlendiriyor 130 yıllık ...
Büyükşehir’den “Antep’in Kurtuluşu” temalı müzik şöleni
YEREL HABERLER Büyükşehir’den “Antep’in Kurtuluşu” temalı müzik ...
Altın baklava film akademisi V. uluslararası öğrenci film festivali
YEREL HABERLER Altın baklava film akademisi V. uluslararası öğrenci ...
SANKO Üniversitesi’nden bilgilendirme eğitimleri SANKO tekstil ve süper film ambalaj çalışanlarına “koroner arter hastalığı ve korunma yolları” anlatıldı Prof. Dr. Özlem Soran: “Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olduğumuz halde, koroner arter hastalığından ölüm oranında nasıl oluyor da birinci oluyoruz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi’nden bilgilendirme ...
Doğan, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Doğan, mezun olduğu okulda öğrencilerle buluştu
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte alkol operasyonu: 14 gözaltı
Gasp şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gasp şüpheli yakalandı
GKV Özel Ortaokulunda “Barış Elçileri” görev başında
YEREL HABERLER GKV Özel Ortaokulunda “Barış Elçileri” görev başında
Gaziantep'te 83 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 83 araç trafikten men edildi
Yılın en başarılı sağlık girişimcisi ödülü Hospital Manager Dergisi, Sanko Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nu, “Yılın en başarılı sağlık girişimcisi” seçti Ödülü alan Sanko Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu: “Vakıf mantığı ile hizmet sunulan hastanemizi geliştirmek için SANKO Üniversitesi’ni kurduk”
YEREL HABERLER Yılın en başarılı sağlık girişimcisi ödülü Hospital ...
Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı operasyonlar 28 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 513 şişe sahte alkol ile 193 litre dökme alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yılbaşı öncesinde eş zamanlı ...
5. Altın Baklava Film Festivali ile sinemaseverler Gaziantep’te
YEREL HABERLER 5. Altın Baklava Film Festivali ile sinemaseverler ...
Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtıyor
YEREL HABERLER Yedi Başak Derneği üşüyen yürekleri ısıtıyor
E-dönüşüm, fatura ve irsaliye düzenleme esasları GTB’de anlatıldı
YEREL HABERLER E-dönüşüm, fatura ve irsaliye düzenleme esasları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X