Prof. Dr. Kanoğlu'ndan ahlaki zeka konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu tarafından düzenlenen GAÜN Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı Ahlaki Zeka Konferansı GAÜN Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Ahlaki zekayı, güçlü etik değerlere sahip olmak ve bu değerler doğrultusunda dürüst ve saygın şekilde davranmak olarak tanımlayan Prof. Dr. Kanoğlu, “Ahlaki zekanın göstergesi, sahip olunan düşünce, değer ve inançların ne oranda ve ne etkide uygulamaya konulabildiğidir. Çoğunluğun aksini yapmasına rağmen dürüst, saygın ve etik olan düşünce ve davranışı tercih etmek ve uygulamaktır” dedi.

Farklı zeka türleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Kanoğlu, zihinsel ve duygusal zekayı çeşitli örneklerle anlattı.

Ahlaki zekası gelişmiş insanın tevazu sahibi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kanoğlu, “Gurura tevazu ile karşılık vermek zillettir. Gurura gururla karşılık vermek izzettir. Tevazuya gururla karşılık vermek zulümdür. Tevazuya tevazu ile karşılık vermek nezakettir” diyerek, konuşmasının devamında öğrencilere ahlaki zeka testi sorularını yöneltti.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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