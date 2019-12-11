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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gaziantep ile Surabaya kardeş şehir oldu

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Endonezya Surabaya Belediyesi arasında kardeş şehir antlaşması imzalandı.

Gaziantep ile Surabaya kardeş şehir oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’yle Endonezya Surabaya Belediyesi arasında kardeş şehir antlaşması imzalandı.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Kadın Kolları'nın düzenlediği Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6’ncı Kadın Şurası’nda Çiğdem Karaaslan'ın yönettiği “Kadın Yöneticilerin Yerel Çözümleri" paneline katıldı, gerek iş gerekse de siyasi hayatını anlattı.
Erdoğan Gaziantep’i örnek gösterdi
ATO Congresium'da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6’ncı Kadın Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadınlar yönetim yükünü kaldıracak donanıma ve güce sahiptir. Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu aile kurumunun yıkılmış olmasıdır. Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlikelerin başında da aile kurumunun sarsılması geliyor. Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aileyle kadının, kadınla erkeğin, kadınla çocuğu birbirinden ayırmaya ya da birbirine rakip haline getirmeye yönelik zihniyet asla bize ait değildir. Türkiye olarak gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Dostlarımıza da aynı şekilde davranmalarını tavsiye ediyoruz. Aile kurumunun direği olan kadınların bu konuda gösterecekleri irade, sorunun çözümünün anahtarıdır. Siyaset, eğitim, çalışmak ve kariyer kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz. Tam tersine donanımı artan kadının ufku genişler. Böylelikle ailelerine çok daha güçlü bir şekilde sarılırlar. Yerel yönetimler kadınların en aktif olması gereken alanlardan birisidir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Endonezya Surabaya Belediyesi arasında gerçekleşen kardeşlik antlaşmasının örnek bir işbirliği adımı olarak görüyorum. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
"Nene Hatun'dan Nezahat Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanımızın mücadelesi sayesinde istiklalimizi kurtardık" diyen Erdoğan, "Terör örgütü tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen ve daha yeni defnettiğimiz Esma Astsubay, sınırlarımız içinde ve dışında alçakça katledilen yüzlerce kadın bu mücadelenin günümüzdeki bayraktarlarıdır. Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteğiyle bulunan ve şu anda bizim hanım şehitlerimizi, şehit edilen yavrularımızı görmezlikten gelen bu terör sevicilerini ne ile izah edeceğiz? Adınızın parti olması bunu izah etmez. Er veya geç bunun hesabını sandıklarda göreceksiniz" şeklinde konuştu.
Erdoğan, "Diyarbakır'da, bölücü örgüt tarafından gasbedilen evlatlarını kurtarmak için nöbet tutan annelerin fendi, eli kanlı teröristleri yenmiştir" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nobel'in ödülü Handke denilen bu vampir aydınlar grubunun temsilcisine vermesi, bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle bizatihi insanlığın kendisini hedef alıyor demektir. Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir" diye konuştu.

GAZİANTEP

11 Aralık 2019 Çarşamba

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