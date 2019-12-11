30. Gapshoes Ayakkabı Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: “Türkiye’de ayakkabı sektörünün kalbinin attığı üretim merkezlerinin başında Gaziantep geliyor” GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “Firmalarımızın markalaşması için birlik olmamız, daha fazla Ar-Ge yapmamız ve tasarım konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor”

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ayakkabıcılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Odası destekleriyle, Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 30. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile sanayiciler, işadamları ve diğer davetliler katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı konuşmada fuarın sektöre, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenleri tebrik etti.

“Sanayinin, üretimin ve alın terinin helal kazanca dönüştüğü Gaziantep’te aranızda bulunmaktan onur duyuyorum” diyerek konuşmasına başlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Gaziantep’i, Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak istiyoruz. Zira sizler, bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. İçerde ve dışarda yaşadığımız pek çok sıkıntıya rağmen, bu sene 7,5 milyar dolarla, ihracatta rekor kırıyorsunuz. Türkiye’nin en çok ihracat yapan 6. Şehri olarak, 6 kıtada 190 ülkeye malınızı gönderiyorsunuz.

İşte Gaziantep’in farkı bu. Antep’li mazeret değil iş üretiyor. Böyle güzel fuarlarla da, bunları en iyi şekilde pazarlıyor. Burada hem üreticinin, hem de ürünün reklamını yapıyor. Hem malımızı, hem de kültürümüzü tanıtıyor. Milli değerlerimize sahip çıkıyor” dedi.

Hisarcıklıoğlu, “Bizim Türkiye olarak, yaptığımız 1 kilo ihracatın ortalama değeri yaklaşık 1,5 dolar. İhraç ettiğimiz ayakkabı ve terliklerin ortalama kilo değeriyse 9 dolar. Yani sektörümüz, ülke ortalamasının 6 katı daha fazla katma değer üretip, ülkemize kazandırmış. Bu çok güzel. Ama yeterli mi, Değil. Zira ithal ettiklerimizin ortalama kilo fiyatı 24 dolar. Artık mesela, İtalya ile Türkiye’nin ürettiği ayakkabılar arasında pek bir kalite farkı kalmadı, hatta biz öne geçtik. Peki o zaman bu farkın nedeni ne? Marka, Tasarım ve Tanıtım. Bundan sonra geliştirmemiz gereken alanlar bunlar” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ayakkabı sektörünün kalbinin attığı üretim merkezlerinin başında Gaziantep’in geldiğine dikkati çeken Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yıllık 300 milyon çift terlik ve ayakkabı üretim kapasitesiyle en çok üretim ve ihracat yapan ikinci şehir. Üretimin yüzde 70’i makinelerden, yüzde 30’u da, kendi el emeğiyle üretim yapan ustalarımız hünerli ellerinden çıkıyor.

İşte Gaziantep aynı zamanda, ecdadın emaneti bu değerleri koruyan, kendini geliştiren ve farklılaştıran bir şehir. Bu sayede bütün Türkiye’ye ilham kaynağı olmuş, Gaziantepli olmakla gurur duymuş bir şehir. İnşallah böyle güzel fuarlar sayesinde, Gaziantepli kardeşlerim de kazanacak, Türkiye de kazanacak” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve ihracatta söz sahibi olan Gaziantep’in, ayakkabı sektöründe de ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olmayı sürdürdüğünü kaydeden Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Gaziantep’te ayakkabıcılık sektörü, son 10 yılda makineleşme sürecinin de etkisiyle atağa geçmiş durumdadır. Ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcılarımız, ülkemiz ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20’lik kısmını tek başına gerçekleştirmektedir. İnşallah bu üretim gücümüze ulusal ve uluslararası markaları da ekleriz. Firmalarımızın markalaşması için de birlik olmamız, daha fazla ARGE yapmamız ve tasarım konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ancak bu sayede sektörümüzün katma değerini artırabiliriz. Tüm ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak, Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması için çalışma başlattık. Ayakkabı ve sektörle bağlantılı üretimlerin yapıldığı alanların iyileştirilmesi ve kümelenme çalışmaları sektöre ivme kazandıracak ve gelişimini hızlandıracaktır. Ayakkabı sektörünün bu gücünden hareketle, kentimizde ilkini 2003 yılında gerçekleştirdiğimiz Gapshoes ayakkabı, terlik, saraciye ve yan sanayi fuarı’mızın bugün 30’uncusunu düzenlemenin sevincini yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet İnce de kentin bu alanda kendini aştığını belirterek, fuar alanındaki iki salonun tamamen dolduğunu, ilerleyen süreçte üçüncü salonu da açmak istediklerini söyledi.

Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek firma temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

GAZİANTEP 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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