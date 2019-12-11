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Hisarcıklıoğlu: “İş yapma kolaylığı endeksinde 33. sıraya yükseldik” “Arabuluculuğu zorunlu hale ...

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te sanayicilerin ödüllendirildiği 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni' programına katıldı. Hisarcıklıoğlu, "Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradan 33. sıraya yükseldik" dedi.

Hisarcıklıoğlu: “İş yapma kolaylığı endeksinde 33. sıraya yükseldik” “Arabuluculuğu zorunlu hale getirdik” TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu Gaziantep’in Yıldızları törenine katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep’te sanayicilerin ödüllendirildiği ‘Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’ programına katıldı. Hisarcıklıoğlu, “Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradan 33. sıraya yükseldik” dedi.
Gaziantep Sanayi Odası tarafından Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda sanayici ile vatandaş katıldı.

“İş yapma kolaylığı endeksinde 33. Sıraya yükseldik”
TOBB olarak iş dünyasına destek vermek ve işleri kolaylaştırmak için çalıştıklarına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, hükümetle birlikte çalışarak, ülkedeki iş ve yatırım ortamını iyileştiren reformlara imza attıklarını belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Dünya Bankası doing business endeksine göre, 2018’de dünyada 60’ıncı sıradayken, önce 2019’da 43’üncü sıraya, bu yılsa 33’üncü sıraya yükselmeyi başardık. Tarihimizde ilk kez bu kadar üst sıralara çıkmış olduk. Bu işin özel sektör koordinasyonunu da TOBB olarak biz yaptık” ifadelerini kullandı.

“Arabuluculuğu zorunlu hale getirdik”
Yargı sisteminde yaşadıkları sıkıntılardan da bahseden ve bu nedenle arabuluculuk sistemini zorunlu hale getirdiklerini açıklayan Hisarcıklıoğlu, “Yargı sisteminde büyük şikayetimiz vardı. En basit dava bile 2 yıldan önce sonuçlanmıyordu Adalet Bakanımıza birlikte arabuluculuk sistemini artık mecbur hale getirdik. Önce işişveren uyuşmazlıklarında, ticari davalarda arabuluculuk zorunlu hale getirildikten sonra davaların yüzde 6570’i anlaşmayla sonuçlandı. Eskiden yıllar süren davalar 3 ayda biter oldu. Arabuluculukta anlaşılamadığında da yine mahkemeye gitmek yerine TOBB Tahkime gelin. En geç 3 ayda çözüme kavuşun. Mahkemeye göre hem daha ucuz hem de daha hızlı” ifadelerine yer verdi.

“Alacak sigortası hizmeti vermeye başladık”
Uzun zamandır üzerinde çalıştıkları alacak sigortası sistemini de devreye soktuklarına değinen Hisarcıklıoğlu, “Yine uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu vardı. O ticari alacak sigortasıydı. Bu konuda da adım atılmasını sağladık. Şu an bir bankanın desteğiyle 16 sigorta şirketi bu hizmet vermeye başladı. Şimdi artık iş dünyası da artık alacaklarını sigorta ettirebilecek ve batmayacak” şeklinde konuştu.

“Son 10 yılda kadın girişimci sayımızı 2 katına çıkardık.”
Son yıllarda kadın girişimci sayısının da arttığını aktaran Hisarcıklıoğlu, “Ülkemize daha fazla kadın girişimci kazandırmak üzere kadın girişimcilerle beraber pek çok yeni proje başlattık. Bunun için dünyanın çok önemli şirketleriyle beraber çalışıyoruz. Binlerce kadına eticaret ve girişimcilik eğitimleri verdik, kod yazmayı öğrettik” dedi.

“Bölgenin yıldızı Gaziantep”
Gaziantep’in de son yıllarda önemli bir atılım yaptığını açıklayan ve Türkiye’de son 35 yıldaki dönüşümünün simgesi olduğunu ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Son 10 yılda Türkiye’nin ihracatı %65 arttı. Aynı dönemde Gaziantep’in ihracatı yüzde 160 arttı. Yıllık 7,5 milyar dolar ihracat yapıyor Gaziantep. Sadece sanayide değil tarımda marka oldu. tarım ihracatında 5. Sıraya geldi” diye konuştu.
Törende açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in kalkınmasına katkı sunan herkese teşekkür etti. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de Gaziantep’in başarılarından ve ihracat rekorlarından bahsederek Gaziantep’İn Türkiye için önemli bir şehir olduğuna vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu tarafından Gaziantep’ten Türkiye’deki en iyi sanayi kuruluşları listesine giren pek çok firmaya ödül takdim edildi.

GAZİANTEP

11 Aralık 2019 Çarşamba

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