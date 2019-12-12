Gaziantep’te dev uyuşturucu operasyonları sürüyor 890 polisin katıldığı operasyonda torbacılara darbe vuruldu

Gaziantep’te uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik başlatılan operasyonların 5’incisi dün gece 890 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik olarak 890 polis, helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin katılımı ile belirlenen mahallelere dün gece saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 24 saat sürecek operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyon düzenlenen mahalleler abluka altına alınırken, umuma açık yerlerde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen adreslerde arama yapıldı. Narkotik operasyonlarının kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te yaptığı konuşmasında kentte 6 ay içerisinde uyuşturucu ticaretinin bitirileceğini söylemişti.

GAZİANTEP 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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